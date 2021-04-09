شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق شفرات هليكوبتر المريخ استعدادا لرحلتها الأولى والان مع تفاصيل الخبر
وغرد مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، الفريق الذي يقود مهمة المثابرة، على تويتر "تم فتح شفرات المجد، المعروفة أيضًا باسم الشفرات الدوارة لطائرة #MarsHelicopter، وهي جاهزة للاختبار".
وستكون هذه أول مركبة تطير على كوكب آخر، والتي تشبهها ناسا بلحظة الأخوين رايت على الأرض، وهي تحتوي على قطعة قماش من تلك الرحلة الأولى على الأرض.
ويجب أن تخضع الهليكوبتر الصغيرة لعدد من الاختبارات قبل أن ترسلها ناسا إلى الغلاف الجوي للمريخ، أولها هو معرفة ما إذا كان يمكنها البقاء على قيد الحياة ليلاً.
وقال مختبر الدفع النفاث في تغريدة: "بعد ذلك، سيقوم الفريق بتدوير شفرات الهليكوبتر لأول مرة، إلى سرعة أقل مما هو مطلوب للرحلة، بينما لا يزال على السطح".
كما أنه من المتوقع أن تحلق المروحية الصغيرة يوم الأحد 11 أبريل من قطعة مساحتها 33 × 33 قدمًا من المريخ، وهي أول مطار على كوكب آخر.