شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق شفرات هليكوبتر المريخ استعدادا لرحلتها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة ناسا شفرات هليكوبتر المريخ، والتي وصفتها بـ "شفرات المجد''، استعدادا لرحلتها الأولى بعد أيام، وفي مقطع قصير تمت مشاركته على تويتر، يمكن رؤية الشفرات التي يبلغ عرضها 4 أقدام وهي تفتح ببطء فوق المروحية الصغيرة التي يبلغ ارتفاعها 19 بوصة، قبل اختبار "الدوران" في الأيام المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من المقرر أن تجرى الهليكوبتر رحلتها الأولى في 11 أبريل، والتي ستشهد إقلاع المروحية وتحليقها في مكانها ثم العودة للهبوط.

وغرد مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، الفريق الذي يقود مهمة المثابرة، على تويتر "تم فتح شفرات المجد، المعروفة أيضًا باسم الشفرات الدوارة لطائرة #MarsHelicopter، وهي جاهزة للاختبار".

وستكون هذه أول مركبة تطير على كوكب آخر، والتي تشبهها ناسا بلحظة الأخوين رايت على الأرض، وهي تحتوي على قطعة قماش من تلك الرحلة الأولى على الأرض.

ويجب أن تخضع الهليكوبتر الصغيرة لعدد من الاختبارات قبل أن ترسلها ناسا إلى الغلاف الجوي للمريخ، أولها هو معرفة ما إذا كان يمكنها البقاء على قيد الحياة ليلاً.

وقال مختبر الدفع النفاث في تغريدة: "بعد ذلك، سيقوم الفريق بتدوير شفرات الهليكوبتر لأول مرة، إلى سرعة أقل مما هو مطلوب للرحلة، بينما لا يزال على السطح".

كما أنه من المتوقع أن تحلق المروحية الصغيرة يوم الأحد 11 أبريل من قطعة مساحتها 33 × 33 قدمًا من المريخ، وهي أول مطار على كوكب آخر.