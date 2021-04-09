عودة خدمات فيسبوك وماسنجر وإنستجرام للعمل بعد عطل مفاجئ

الشارقة - اميمة ياسر - عادت خدمات منصات فيسبوك وماسنجر وانستجرام إلى العمل من جديد بعد انقطاع بدأ في حوالي الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت مصر، حيث أبلغ عدة آلاف عن انقطاع في DownDetector.

ويعد الانقطاع هو الثاني في أقل من شهر من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي؛ انقطاع الخدمة في 19 مارس أدى إلى توقف مواقعها عن العمل لعدة ساعات،

وخلال العطل كان يظهر على “إنستجرام” رد لمستخدميه جاء فيه: “نحن آسفون، ولكن حدث خطأ ما. يرجى المحاولة مرة أخرى”.

يشار إلى أن “فيسبوك” ومواقعه تعرضت خلال الفترة الماضية لعطل فني، ومنها في 25 مارس الماضي، وكذلك في 19 مارس.