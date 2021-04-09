شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل تستعد لإطلاق نماذج جديدة من أجهزة Apple TV والان مع تفاصيل الخبر
وظهور هذه الميزة وفقا لبعض المختصين قد يشير إلى أن آبل تخطط لإطلاق نماذج جديدة من Apple TV بمواصفات مختلفة كليا، ولها القدرة على دعم ألعاب الفيديو الإلكترونية الحديثة، أي أنها قد تصبح مؤهلة لتنافس منصات Xbox و PlayStation، ولن تكون استخداماتها محصورة في مشاهدة القنوات التلفزيونية والأفلام ومقاطع الفيديو.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه آبل عن إضافة ألعاب جديدة إلى خدمات Apple Arcade التي تتوفر عبر أجهزة آيفون وآي باد والحواسب العاملة بأنظمة macOS.
وكانت تسريبات قد ظهرت منذ مدة أشارت أيضا إلى أن آبل تخطط لإطلاق نموذجين من منصات Apple TV، ستكون مجهزة بذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 حيجابايت، واحد هذه النماذج سيزود بمعالجات A12Z Bionic، كما سيحصل نموذج آخر على معالجات A13 Bionic.