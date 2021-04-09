شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين التلفزيون الذكى وتلفزيون أندرويد؟.. اعرف أبرز الاختلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختلف الناس حول تلفزيون أندرويد Android TV والتلفزيون الذكى Smart TV، فإنه بالنسبة للبعض، تفوق بساطة التلفزيون الذكي ميزات Android TV، وبالنسبة للبعض الآخر، فإن Android TV هو الطريقة الأفضل لاستهلاك المحتوى عبر الإنترنت على شاشة أكبر، وهنا نجيب على أبرز الاختلافات بين كل منهما وكيفية اختيار الأنسب لك، وفقا لما ذكره موقع "beebom".

الأساسيات تشمل أوجه التشابه الأساسية بين Android TV و Smart TV، أن التلفزيون الذكي هو جهاز تلفزيون يمكنه توصيل المحتوى عبر الإنترنت، لذا فإن أي تلفزيون يقدم محتوى عبر الإنترنت، بغض النظر عن نظام التشغيل الذي يتم تشغيله، هو تلفزيون ذكي.

يعد Android TV أيضًا تلفزيونًا ذكيًا بهذا المعنى، لكن الفرق الرئيسي هو أنه يعمل بنظام التشغيل Android TV OS، وبشكل عام، Android TV هو نوع من التلفزيون الذكي يعمل على نظام Android TV الأساسي.



الاختلافات الاختلافات تشمل الاختلافات مستوى نظام التشغيل، بدءًا من مكتبة التطبيقات App Library، حيث يتمتع Android TV بمكتبة واسعة من التطبيقات بفضل دعم متجر Play.

ستجد جميع أنواع التطبيقات التي تستخدمها بشكل عام على هاتفك الذكي، من يوتيوب إلى نتفليكس إلى Hulu و Prime Video، كل شيء متاح على Android TV، وأفضل جزء هو أن جميع التطبيقات مُحسّنة لمنصة التلفزيون ولديها عناصر تحكم بديهية للشاشة الأكبر.

أما بالنسبة لأجهزة التلفزيون الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Tizen OS أو WebOS، فلديك دعم محدود للتطبيقات، باستثناء بعض تطبيقات الترفيه الشهيرة مثل يوتيوب ونتفليكس، فلن تجد العديد من التطبيقات في متجر التطبيقات الخاص بها.

وهناك نقطة أخرى هي أنه من الصعب الحصول على التحديثات على أجهزة التلفزيون الذكية مقارنة بأجهزة Android TV، بمعنى أن تطوير Android TV نشط للغاية، وينتظم المطورون بدفع التحديثات الجديدة إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات.

أما الفرق الرئيسي الآخر بين Android TV والتلفزيون الذكي فهو البث، فبينما يحتوي Android TV على ميزة Chromecast المدمجة والمتكاملة بعمق والتي تعمل بسلاسة مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، فإن أجهزة التلفزيون الذكية تحتوي على شاشة انعكاس تحتاج إلى الاقتران، وهي سهلة الاستخدام على عكس Chromecast الذي يعمل في وضع ملء الشاشة مع إخراج الصوت وإخراج جودة استثنائية، إلا أن انعكاس الشاشة على أجهزة التلفزيون الذكية يتميز بزمن انتقال عالٍ وإخراج منخفض الجودة.