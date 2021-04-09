HMD Global تكشف عن Nokia G20 و G10 و C20 و C10

دبي - يزن راشد - كشفت شركة HMD Global النقاب عن Nokia G20 و Nokia G10 ببطاريات كبيرة، إلى جانب Nokia C20 و Nokia C10 الذي يعمل بنظام Android Go.

Nokia G20 و Nokia G10:

كلا النموذجين متشابهان، وذلك بالرغم من تفوق Nokia G20 في بعض النواحي مثل الكاميرا، حيث يأتي بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، جنبًا إلى جنب مع عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وفي المقابل، يحتوي هاتف Nokia G10 على عدسة أساسية بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحظى Nokia G20 بمعاملة تفضيلية عندما يتعلق الأمر بالأداء، حيث إنه يعمل بمعالج MediaTek Helio G35 مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية

ويتم تشغيل G10 بواسطة MediaTek Helio G25 مع 3/4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32/64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وباستثناء خيارات الألوان، فإن الباقي هو نفسه، حيث يتضمن الجهازان شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 إنشات وبدقة 720 بكسل.

ويحتوي جهازي G10 و G20 على بطارية بسعة 5050 ميلي أمبير، وهي من أكبر بطاريات نوكيا سعة حتى الآن.

ويعمل هذا على إطالة وعد عمر البطارية المعتاد من يومين إلى 3 أيام، ويدعم كلا الهاتفين شواحن بقوة 10 واط.

واستخدمت HMD Global منفذ USB-C، ويوجد منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر مع مستقبل راديو FM.

ويتوفر Nokia G10 مقابل 140 يورو في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما يصدر Nokia G20 في شهر مايو مقابل 160 يورو.

Nokia C20 و Nokia C10:

يحتوي كلاهما على شاشة من نوع LCD بقياس 6.52 إنشات وبدقة 720 بكسل، ويتم تشغيل Nokia C20 بواسطة معالج Unisoc SC9863a، بينما يحصل Nokia C10 على Unisoc SC7331e.

ويحتوي الجهازان على كاميرا متطابقة، مع عدسة بدقة 5 ميجابكسل في الخلف وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

وبالنظر إلى أن هذه الهواتف هي هواتف Android Go، فإنها تبدأ بخيارات 1/2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 16/32 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية لكليهما.

ويحتوي النموذجان C10 و C20 على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير مع شحن قياسي بقدرة 5 واط عبر microUSB.

ويتم طرح جهازي Nokia C10 و Nokia C20 قريبًا، ويكلف كلاهما أقل من 100 يورو – أي 90 يورو لجهاز Nokia C20 و 75 يورو لجهاز C10.