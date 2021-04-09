يوتيوب لا تزال المنصة الاجتماعية الأكثر انتشارًا

دبي - يزن راشد - أفاد مركز Pew للأبحاث أن منصة يوتيوب شهدت أكبر نمو لأي تطبيق تواصل اجتماعي بين المستخدمين الأمريكيين خلال الوباء.

وتواصل يوتيوب وفيسبوك الهيمنة على المشهد عبر الإنترنت، حيث يستخدم نحو 81 في المئة من الأمريكيين يوتيوب مقارنة بنسبة 69 في المئة يستخدمون فيسبوك.

وعلى مدار العام الماضي وأثناء جائحة فيروس كورونا، شهدت يوتيوب وريديت نموًا كبيرًا، و في الاستطلاع الذي أجراه مركز Pew، الذي كان الأول من نوعه منذ عام 2019، ظلت يوتيوب المنصة الأكثر استخدامًا عبر الإنترنت.



وشهدت خدمة الفيديو المملوكة لشركة جوجل نموًا في الاستخدام من 73 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة في عام 2019 إلى 81 في المئة في عام 2021.

وتبع ذلك عن كثب موقع Reddit، الذي شهد نموًا في الاستخدام من 11 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة في عام 2019 إلى 18 في المئة في عام 2021.

وجرى أخذ الاستنتاجات من دراسة استقصائية شملت 1502 بالغًا في الولايات المتحدة أجريت في الفترة من 25 يناير إلى 8 فبراير 2021.

وارتفعت شعبية يوتيوب بشكل خاص بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا، حيث قال 95 في المئة منهم: إنهم يستخدمون الخدمة.

ومن بين تلك الفئة العمرية، قال 71 في المئة: إنهم يستخدمون إنستاجرام، وقال 70 في المئة: إنهم يستخدمون فيسبوك، وقال 65 في المئة: إنهم يستخدمون سناب شات.

ولا يزال استخدام فيسبوك مرتفعًا بين الأمريكيين، حيث قال 69 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة: إنهم يزورون الشبكة الاجتماعية.

ومع ذلك، ظل هذا الرقم ثابتًا نسبيًا خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك وفقًا لمركز Pew للأبحاث.

وشمل التقرير TikTok و Nextdoor للمرة الأولى، وقال التقرير: إن 21 في المئة من الأمريكيين يستخدمون TikTok و 13 في المئة يستخدمون Nextdoor.

واعتبارًا من شهر مايو الماضي، استحوذت منصة مشاركة الفيديو المملوكة لجوجل على 15 في المئة من إجمالي حركة المرور عبر شبكات النطاق العريض للمستهلكين حول العالم، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن Sandvine.

وتجاوزت هذه النسبة نسبة 11 في المئة من حركة مرور الإنترنت من خدمة بث الفيديو Netflix.

وفي شهر مايو 2019، استخدم أكثر من ملياري شخص حول العالم منصة يوتيوب واستمر هذا الرقم في الارتفاع بشكل مطرد في ما يقرب من عامين منذ ذلك الحين.

وكشفت بيانات جديدة من App Annie أيضًا أن يوتيوب أصبح التطبيق الأول من حيث إنفاق المستهلكين في الربع الأول من هذا العام.

وتضمنت عمليات الشراء داخل التطبيق: