شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا انتهت أزمة الرسائل على خدمة Google Fi والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Google بإبلاغ مستخدمي Fi الذين يتلقون رسائل نصية عبر Hangouts بأن الرسائل المرسلة إليهم ربما تكون مفقودة بين 31 مارس و 5 أبريل وفقا لتقرير صادر عن موقع the verege.

وقالت الشركة إن هناك "انقطاع" في الخدمة أثر على "عدد قليل من الأشخاص"، لكنها قامت بحل المشكلة وتقوم بإرسال الرسائل المتأخرة.

ويأتى ذلك إثر تلقى أحد مستخدمي Google Fi في هاواي رسالتين نصيتين يتمنون له عيد فصح سعيدًا، بعد أكثر من يوم من انتهاء المناسبة.

وتمكن مستخدمو Fi لسنوات من إرسال واستقبال المكالمات والرسائل من خلال Hangouts ، لكن Google أعلنت عن خطط منذ سنوات لإزالة هذه الميزات حيث قامت بتحويل Hangouts إلى تطبيق اتصالات آخر من Google.

ويبدو أن الميزات قد تم تعطيلها خلال الأسبوع الماضي.لكن الانقطاع حدث قبل إيقاف الخدمة تمامًا، ولذا لا تزال Google تعمل على تصحيح الرسائل المتأخرة عبر Hangouts.

ونقل موقع the verege عن متحدث باسم Google قوله، إنه يتم الاتصال بالمستخدمين المتأثرين، سيتم تسليم الرسائل النصية القصيرة إلى تطبيق الرسائل من Google أو أي تطبيق مراسلة افتراضي آخر من الآن فصاعدًا.

ويمكن أن تتسبب الرسائل المتأخرة في حدوث مشكلات حقيقية للمرسلين والمستلمين، ففى نوفمبر 2019 تم تسليم أكثر من 168000 رسالة تم إرسالها في الأصل في عيد الحب 2019، أي قبل تسعة أشهر.

كانت المشكلة ناتجة عن فشل الخادم في Syniverse، وهي شركة تقوم بتوجيه الرسائل النصية بين شركات النقل.

كانت Google في طور إغلاق Hangouts لسنوات، لذلك من الممكن ألا يكون هناك العديد من المستخدمين الذين يستخدمون الخدمة جنبًا إلى جنب مع Fi.

حتى مستخدم Fi في هاواي قال إنهم يعلمون أنه كان ينبغي عليهم التبديل منذ فترة وقرروا عدم القيام بذلك.