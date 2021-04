شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل يضرب تطبيقى "فيسبوك وانستجرام" عالميًا.. اعرف القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطل موقعى Facebook وInstagram، مساء اليوم، حيث أبلغ الآلاف من الأشخاص عن انقطاع في DownDetector، وهو الموقع المتخصص لرصد حالات انقطاع مواقع الإنترنت، فيما يعد هذا العطل هو الانقطاع هو الثاني في أقل من شهر من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حدث انقطاع للخدمة في 19 مارس أدى إلى توقف مواقعها عن العمل لعدة ساعات.

ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق من The Verge على سبب الانقطاع، ويبدو أن الانقطاع يؤثر على مواقع فيس بوك الداخلية أيضًا، وقد لوحظ لأول مرة في تغريدة من المطور Jane Wong، و حتى لوحة التحكم في Facebook بعد انقطاع الخدمة بدت وكأنها تواجه مشاكل.

وفقًا لإحصائيات Down Detector ، يعاني أكثر من ثلثي مستخدمي Facebook المتأثرين من تعتيم كلي بينما تعرض ربعهم تقريبًا لمشكلات تسجيل الدخول، وقد أبلغ مستخدمو Facebook أيضًا عن تلقي رسالة رمز الخطأ 1، وبينما سجل Down Detector ارتفاعًا كبيرًا في تقارير Facebook down ، إلا أنه لم يسجل العديد من تقارير Messenger down - مع تسجيل بضع مئات من المشكلات.