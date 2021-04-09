شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروس يخططون للوصول إلى المشتري أو زحل باستخدام الطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ليف زيليوني، المدير العلمي لمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء يخططون لرحلة إلى المشتري أو زحل أو نبتون باستخدام محركات نووية، تصمم حاليا في روسيا، وقال زيليوني في مؤتمر صحفي، "لقد بدأنا نحلم بالتحليق إلى الكواكب العملاقة".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف زيليونى، "لم نحقق هذا الحلم في الفترة السوفيتية ولم نحققه في الوقت الحاضر، مع أنه مثير جدا للاهتمام، ولكن باستخدام المحركات التقليدية سيكون الطريق طويلا جدا، بينما باستخدام التقنيات الحديثة يمكننا الوصول اليها بسرعة".

ويضيف موضحا، الحديث يدور عن محطة أوتوماتيكية، يمكنها التحليق حول المنظومة الشمسية ليس خلال 40 سنة كما فعل جهاز Voyager الأمريكي، بل أسرع من ذلك بكثير.

ومن جانبه يشير ألكسندر شاخانوف، سكرتير المجلس العلمي لشركة لافوتشكين العلمية الانتاجية، التي تعمل على تصميم مثل هذه المحطة، إلى أن الشركة تخطط للتحليق باستخدام محركات كهربائية.

ويذكر أن أناتولي بيتروكوفيتش، مدير معهد بحوث الفضاء، أعلن سابقا، أن العلماء سيبدأون في عام 2021 بتصميم صاروخ فائق الثقل بقاطرة نووية، وقد وقعت مؤسسة "روس كوسموس" في 10 ديسمبر الماضي على عقد مع مكتب Arsenal للتصاميم بشأن تصميم القاطرة Nuclon تنتهي مدته في يوليو 2024 وقد تكون أول مهمة لهذه القاطرة، استكشاف القمر.