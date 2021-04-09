تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض كفاءة تصميم هاتف الألعاب الجديد Legion Phone Duel 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو النقاب اليوم عن أحدث إصدارات الشركة المخصصة للألعاب Legion Phone Duel 2، ولقد تم إختبار كفاءة وقوة تصميم الهاتف في مقطع فيديو كشف عن تصميم يتعرض للضرر والكسر بسلاسة عند الطي.

انطلق هاتف Legion Phone Duel 2 بمجموعة مميزة من المواصفات في هواتف الألعاب، حيث يتضمن الهاتف نظام تبريد فائق لدعم المستخدم بكفاءة أفضل في الألعاب، مع اثنان من منافذ USB C، وكاميرة أمامية منبثقة، مع العديد من التقنيات في الهاتف، ونظام تبريد وكاميرة تتوسط الجهة الخلفية لتقدم آداء أفضل في تبريد الهاتف أثناء اللعب.

ولقد انطلق الهاتف إلى مرحلة إختبار كفاءة التصميم بشكل سريع عبر قناة ” JerryRigEverything” على شبكة اليوتيوب، حيث قدم الهاتف للقناة عبر موقع Android Police.

أيضاً إستعرض مقطع الفيديو بعض الإختبارات التي أجريت على هاتف Legion Phone Duel 2، والتي تشمل إختبار كفاءة تصميم الهاتف عند الطي بقوة، لإكتشاف قدرة الهاتف على مقاومة الطي دون التعرض للضرر، إلا أن الهاتف فشل في تخطي هذا الإختبار بكفاءة.

وعلى عكس الإصدارات الأخرى من الهواتف الذكية التي تدعم الصمود لوقت أطول عند الطي بقوة، أو تتعرض لأضرار بسيطة في المعدن أو كسر في الزجاج الخارجي، إلا أن هاتف Legion Phone Duel 2 تعرض للكسر بشكل سريع عند بدء الطي.

يذكر أن قناة ” JerryRigEverything” قامت مؤخراً بإختبار هاتف الألعاب Asus ROG Phone 5، حيث يأتي هذا الإصدار بكفاءة أفضل في مقاومة الطي ليتفوق على Legion Phone Duel 2 الذي يبدأ من سعر 950 دولار.

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