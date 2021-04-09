تكنولوجيا: سماعة Nokia Lite اللاسلكية تنطلق بعمر شحن يصل إلى 36 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD اليوم عن سماعة Nokia Lite اللاسلكية، التي تنطلق بعمر شحن يصل إلى 36 ساعة، وسعر 75 يورو.

قدمت شركة HMD في الحدث الذي أقيم اليوم مجموعة من الهواتف الذكية التي تتفاوت بين الإصدارات المتوسطة إلى منخفضة التكلفة، كما كشفت عن سماعة Nokia Lite اللاسلكية التي تتوفر في منتصف شهر أبريل.

وتدعم كل جهة من سماعة Nokia Lite اللاسلكية 6 ساعات من الشحن، بينما تضم الحافظة بطارية بقدرة 400 mAh تدعم السماعة اللاسلكية في الوصول إلى عمر شحن 36 ساعة من التشغيل، وتدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB-C.

كما تضم سماعة Nokia Lite محرك 6 نانومتر يدعم نطاق ترددي من 20 Hz إلى 20 kHz، أيضاً تدعم السماعة اللاسلكية الإتصال بتقنية البلوتوث 5.0، ويمكن إستخدام جهة واحدة من السماعة اللاسلكية.

ويحتوى صندوق التغليف الخاص بسماعة Nokia Lite عدد 3 من رؤوس السماعة اللاسلكية بثلاثة من القياسات المختلفة التي تناسب المستخدمين، وتقدم تجربة أكثر راحة في الإستخدام لفترات طويلة، كما تتوفر السماعة اللاسلكية بألوان الأسود والأزرق.

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