تكنولوجيا: HMD تكشف عن هواتف Nokia G20 وNokia G10 وأيضاً Nokia C10 وC20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD في الحدث الذي أقيم اليوم عن هواتف Nokia G20 وNokia G10 بسعة كبيرة للبطارية، وأيضاً هواتفها منخفضة التكلفة Nokia C10 وNokia C20 بنظام Android Go.

كشفت HMD عن اثنان من الإصدارات من سلسلة هواتف Nokia G بنظام تشغيل Android 11، واثنان من سلسلة هواتف Nokia C بنظام تشغيل Android 11 Go.

هواتف Nokia G20 وNokia G10

يتوافق كلاً من هاتفي Nokia G20 وNokia G10 في الكثير من المواصفات، بينما تختلف إعدادات الكاميرة في كلا الهاتفين، حيث يأتي هاتف Nokia G20 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، كما تتضمن إعدادات الكاميرة اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير و macro.

وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Nokia G10 بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro، وكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Nokia G20 رقاقة معالج MediaTek Helio G35 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

بينما يدعم هاتف Nokia G10 رقاقة معالج Helio G25 وذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، ويدعم الهاتفين التخزين الخارحي في بطاقة microSD ونظام تشغيل Android 11.

كما يأتي كلا الهاتفين بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 720 بيكسل، وأبعاد 20:9، كما تقدم HMD هاتفي Nokia G20 وNokia G10 بقدرة بطارية 5050 mAh، مع شاحن 10W.

أيضاً يضم الهاتفين منفذ USB-C، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الإتصال بشبكات LTE Cat. 4، وتقنية البلوتوث 5.0، كما يتضمن الهاتفين تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الزر المخصص لمساعد جوجل الرقمي، وينطلق هاتف Nokia G10 بسعر 140 يورو، بينما يأتي هاتف Nokia G20 بسعر 160 يورو.

هواتف Nokia C10 و C20

ينطلق هاتفي Nokia C10 و C20 بشاشة LCD بحجم 6.52 إنش ودقة عرض 720 بيكسل بلس وأبعاد 20:9، ويدعم هاتف Nokia C10 طبقة من زجاج Panda ويأتي بنسبة سطوع 400 nit وتغطية لونية بنسبة 70% من ألوان NTSC.

ويتوافق كلا الهاتفين في إعدادات الكاميرة، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل في الجهة الخلفية وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

ويدعم هاتف Nokia C20 رقاقة معالج Unisoc SC9863a، بينما يأتي هاتف Nokia C10 برقاقة معالج Unisoc SC7331e، كما ينطلق كلا الهاتفين بنظام تشغيل Android 11 Go، وذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 16 أو 32 جيجا بايت.

كما ينطلق كلا الهاتفين بقدرة بطارية 3000 mAh وشاحن 5W، مع منفذ microUSB للشحن، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Nokia C20 بسعر 90 يورو، و Nokia C10 بسعر 75 يورو.

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