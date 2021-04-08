مؤتمر مطوري Google I/O لهذا العام سيكون افتراضي مع إمكانية الحضور بشكل مجاني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 10:27 مساءً - منذ ساعة واحدة

تسبب وباء كورونا العالمي Covid-19 في إلغاء معظم الأحداث والمؤتمرات في عام 2020، بما في ذلك مؤتمر مطوري جوجل I/O.

ومن المقرر أن يتم نقل المؤتمر إلى العالم الافتراضي هذا العام، وهذا يعني ان الحضور سيكون مجاني ومسموح لجميع الأشخاص. حيث سيقام الحدث في الفترة من 18 إلى 20 مايو، ولقد تم فتح التسجيل الآن عبر هذا الرابط.

وسيركز مؤتمر Google I/O 2021 على آخر أخبار شركة جوجل ومنتجاتها، وسيتعين عليك التسجيل في لقاءات الأسئلة والأجوبة، كما سيكون هناك فعاليات AMA (اسألني عن أي شيء) مع خبراء منتجات جوجل. سيكون هناك أيضًا لقاءات تسمح للحاضرين بالدردشة مع بعضهم البعض عبر المنتديات.

يمكن للجميع تسجيل الدخول، وستسأل جوجل عن الموضوعات المفضلة، لذلك من الممكن ان يصل إليك إشعارات بمجرد أقتراب المؤتمر.