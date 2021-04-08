كيف تحمى حسابك على واتس آب من الاختراق والتجسس في دقائق؟

الشارقة - اميمة ياسر - دائما ما يحدث تطبيق واتس آب برنامجه على الهواتف من أجل الوصول إلى خدمة أفضل، وتلافى بعض العيوب التقنية التى تواجه مستخدمى التطبيق.

وعلى الرغم من الحماية الكبيرة التى تفرضها واتس آب على مستخدمى التطبيق، إلا أن البعض اكتشف بعض الثغرات البسيطة التى يمكن للهاكرز استخدامها والحصول على بيانات العملاء بسهولة.

أبرز هذه العيوب، خاصية التجسس واختراق الواتس آب الشخصى لبعض الأفراد، ولكى تحمى حسابك على واتس آب عليك تتبع هذه الخطوات كما نشرها موقع "مبتدأ":

1- افتح حساب واتس آب الخاص بك.

2- انقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يسار الشاشة

3- اضغط على خيار واتس آب ويب من القائمة المنسدلة

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4- من قائمة الأجهزة المتصلة، سترى الأجهزة التى تم تسجيل دخول حسابك عليها

5- إذا ظهر جهاز كمبيوتر واحد أو أكثر لجلسة نشطة ولم تسمح له بالوصول إلى حسابك، سجل خروجها فورا وابدأ بتأمين حسابك.