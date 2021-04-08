شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعات HUAWEI FreeBuds 4i ... أحد أفضل السماعات اللاسلكية في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز سماعات الأذن الجديدة من الفئة المتوسطة بميزات قوية تعد بأحدث ثورة في سوق سماعات الأذن اللاسلكية

لدى هواوي تاريخ طويل في مجال المنتجات الصوتية ملئ بالنجاحات والمنتجات، وهو ما رأيناه على مدار سلسلة HUAWEI FreeBuds بكل فئاتها، مما أسهم في نجاح هواوي في فئة الأجهزة الصوتية ونمو بنسبة 66% في الشحنات العالمية للسماعات في الربع الثالث من عام 2020.

وأعلنت هواوي مؤخراً عن إطلاق سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الجديدة كأحدث منتجاتها ف تلك الفئة، حيث تقدم هواوي منتجاً مليئاً بالابتكارات، مستوحاة من سابقاتها لتجلب للمستخدمين تجربة ممتازة تضم صوت عالي الجودة وتقنية إلغاء نشط للضوضاء وعمر بطارية طويل الأمد. إن هذا التوسيع المستمر والمتواصل لملف الصوت شهادة حقيقية على ما تهدف إليه هواوي بتزويد مستخدميها بمزيد من الحلول لتجربة صوتية غامرة.

ولا تعتبر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i غريبة على مثل هذه الميزات القوية. على سبيل المثال، فهي قادرة على توفير صوت عالي الجودة مع موجات صوتية متوازنة، وذلك بفضل مكوناتها الداخلية المخصصة مثل محركها الديناميكي لضبط الصوت بشكل احترافي للحصول على جودة صوت ممتازة حتى في البيئات الصاخبة.

وقامت هواوي بتزويد سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بقدرات قوية لإلغاء الضوضاء النشطة لتسهيل استخدامها في البيئات الصخبة. تكتشف السماعات الأصوات المحيطة وتولد موجة صوتية عكسية لتقليل الضوضاء، وتتيح هذه الميزة تجربة صوتية غامرة، و تأخذ أيضًا في الاعتبار المواقف التي يحتاج فيها المستخدمون إلى الاستماع إلى الأصوات المحيطة أو حتى إجراء محادثة. كل ما على المستخدمين فعله هو الضغط لفترة طويلة على سماعة الأذن لتشغيل وضع الوعي Awareness Mode دون الحاجة لخلع السماعة لسماع الأصوات المحيطة.

وتدرك هواوي أن قوة البطارية هي عامل أساسي في جودة السماعات اللاسلكية، لذا زودت أجهزتها الصوتية بأفضل البطاريات وحلول الشحن، حيث توفر سماعات للمستهلكين 10 ساعات من الاستخدام بعملية شحن كاملة مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء و 7.5 ساعة مع تشغيل إلغاء الضوضاء. ويمكن أن يمنح الشحن الكامل أيضًا 6.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إلغاء الضوضاء أو 5.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء. وعند استخدامها مع علبة الشحن، سيحصل المستخدمون على إجمالي 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية. كما تم تحسين سرعات الشحن، سيحصل المستخدمين على 4 ساعات من الاستخدام مع عملية شحن مدتها 10 دقائق فقط.

وتأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i في شكل أنيق بتصميم نحيف وخفيف. كما أنها تمتاز بسرعة الاقتران مع الهواتف الذكية، بينما ستتلقى هواتف هواوي التي تعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.0 وما فوق إشعارًا منبثقًا للاتصال عند فتح علبة الشحن، والتي تعرض بعد ذلك معلومات الاتصال والبطارية.

غالبًا ما يكون دافع هواوي لتزويد المستهلكين بالميزات التي يحتاجون إليها واضحًا تمامًا في منتجاتهم، وهو سبب مباشر ونتيجة لنجاح مجموعات منتجاتهم. تواصل سماعات HUAWEI FreeBuds 4i هذا النمط وهو جهاز آخر لتكرار هذا النجاح، مع سهولة الوصول إليه أيضًا بسعر ملائم للجميع.