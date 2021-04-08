تكنولوجيا: لينوفو تعلن رسمياً عن هاتف Legion Phone 2 Pro بسعر يبدأ من 565 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق اليوم رسمياً إصدار لينوفو الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب Legion Phone 2 Pro أو Legion Phone Duel 2، الذي يأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 18 جيجا بايت رام، وسعر يبدأ من 565 دولار.

تقدم لينوفو هاتف الألعاب الجديد Legion Phone 2 Pro بشاشة E4 AMOLED من سامسونج بحجم 6.92 إنش، وأبعاد 20.5:9، كما تتميز بدقة عرض 2460 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 144Hz، ومعدل لمس بسرعة 720Hz، أيضاً تتميز الشاشة بإستجابة سريعة 3.8 مللي ثانية.

كما تتميز شاشة Legion Phone 2 Pro بدعم 8بت HDR، وشرائح Pixelworks i6، وتدعم سطوع 1300 nit، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت في الإصدار الرئيسي، وتصل إلى 18 جيجا بايت رام في أعلى إصدار، كما يدعم التخزين في UFS 3.1 من سعة 128 جيجا بايت إلى 512 جيجا بايت.

أيضاً يضم هاتف Legion Phone 2 Pro كاميرة خلفية مزدوجة بكاميرة رئيسية OmniVision بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9 وحجم مستشعر 1.0 µm، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة وفتحة عدسات f/2.2.

كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 44 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 حيث تتميز الكاميرة بتصميم منبثق يتوسط إطار الهاتف، ويدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 8K عند 24 إطار لكل ثانية، أو 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية، وتدعم أيضاً تصوير بتنسيق RAW، وتكبير الصوتيات.

أيضاً يضم هاتف الألعاب Legion Phone 2 Pro مكبرات صوتية ستريو، مع تقنية Dolby Atmos مع نمط خاص للألعاب يدعم تعزيز الصوتيات في الألعاب، أيضاً يضم الهاتف عدد 4 من الميكروفونات لدعم ميزة خفض الضوضاء، مع اثنان من مضخم الصوتيات الذكية، ويدعم الهاتف أيضاً تقنية Wi-Fi 6.

وتقدم لينوفو هاتف الألعاب بقدرة بطارية 5500 mAh مقسمة إلى اثنان من الخلايا، ويدعم الشحن السريع بقدرة 90W، ويضم اثنان من منافذ USB-C، إلا أن الهاتف يأتي بشاحن 65W في محتوى الصندوق.

أيضاً من بين نقاط التسويق الرئيسية لهاتف Legion Phone 2 Pro في نظام التبريد الفائق الذي يتضمن مروحة سحب بعدد 29 شفرة وتدعم حتى 12500 دورة في الدقيقة، بينما تدعم المروحة الثانية إخراج الهواء الساخن مع 29 من الشفرات وعدد دورات 15000 دورة في الدقيقة، كما تؤكد لينوفو على أن مستوى الضوضاء لهذه المراوح 24.7 ديسيبل، كما يتضمن نظام التبريد غرفة بخار مع نظام تبريد سائل لدعم التبريد السلبي.

ويضم الهاتف عدد 4 من الأزرار الجانبية المخصصة لتشغيل الألعاب والتحكم، مع اثنان من مستشعرات قوة اللمس، وأيضاً أزرار السعة مزدودجة.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Lenovo Legion Phone 2 Pro بألوان الأبيض والأسود، كما تختلف تكوينات الهاتف من سوق إلى أخر، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 565 دولار.

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