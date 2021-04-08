تكنولوجيا: هواوي تستعد لدفع الإصدار الثابت من نظام Harmony OS 2.0 في يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يترقب الكثير من المستخدمين إنطلاق الإصدار الثابت من نظام تشغيل Harmony OS 2.0 إلى هواتف هواوي الذكية، واليوم تؤكد العملاق الصيني بشكل رسمي دفع الإصدار الثابت لهواتف الشركة في شهر يونيو 2021.

أعلنت هواوي خلال حدث TEDx الذي انطلق اليوم عن خطط الشركة القادمة للهواتف الذكية والأجهزة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، كما أكد Wang Chenglu على خلال الحدث على خطط الشركة لدفع الإصدار الثابت من نظام تشغيل Harmony OS 2.0 للعديد من الهواتف الذكية خلال شهر يوينو، كما تم تأجيل إطلاق سلسلة هواتف P50 حتى إنطلاق الإصدار الثابت رسمياً.

أيضاً تتوقع هواوي أن الإصدار الثابت من Harmony OS 2.0 يدعم ما يصل إلى 300 مليون إصدار من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية عند إنطلاقه رسمياً في يونيو، بينما تدفع هواوي Harmony OS إلى مزيد من الأجهزة الذكية لاحقاً هذا العام.

من جانب أخر أكدت هواوي خلال الحدث على تأجيل إطلاق سلسلة P50 حتى شهر يونيو، حيث تطلق هواوي الإصدارات الجديدة مع جهاز MatePad Pro 2 اللوحي، على أن تنطلق سلسلة P50 وMatePad Pro 2 بنظام تشغيل Harmony OS 2.0 مثبت مسبقاً.

يذكر أن بعض التقارير التي نشرت مؤخراً أشارت إلى أن إصدارات Honor من الهواتف الذكية التي تعمل بواجهة Magic UI 4 ستدعم أيضاً التحديث إلى نظام Harmony OS، بينما أشارت بعض التقارير إلى أن هواوي ستدفع التحديث إلى كافة الأجهزة التي تعمل بمعالجات Kirin.

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