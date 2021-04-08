شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدرسة عسكرية فرنسية تستعين بالروبوت "سبوت" فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الروبوت رباعي الأرجل ويدعى "سبوت" الذي صممته شركة بوسطن ديناميكس الأمريكية، إلى جانب جنود خلال تدريبات بمدرسة عسكرية فى فرنسا، ويبدو أن الروبوت كان يستخدم للاستطلاع خلال تدريب لمدة يومين، لكن النشر يثير تساؤلات حول كيفية ومكان استخدام آلات Boston Dynamics في المستقبل وفقا لما نقله موقع the verege.

تمت مشاركة صور التدريبات على Twitter من قبل المدرسة العسكرية الأولى في فرنسا، المدرسة العسكرية الخاصة بسانت سير، ووصفت الاختبارات بأنها "زيادة وعي الطلاب بتحديات الغد"، والتي تشمل "أتمتة ساحة المعركة".

ويقدم تقرير صادر عن صحيفة Ouest-France مزيدًا من التفاصيل، قائلاً إن Spot كانت واحدة من عدد من الروبوتات التي يتم اختبارها من قبل طلاب من مدرسة الأسلحة المشتركة (Combined Arms School) الفرنسية ، بهدف تقييم فائدة الروبوتات في ساحات المعارك المستقبلية.

ونقل موقع the Verge عن نائب رئيس تطوير الأعمال في Boston Dynamics، مايكل بيري، قوله إن الروبوت قد تم توفيره من قبل الموزع الأوروبي، Shark Robotics، وأن الشركة الأمريكية لم يتم إخطارها مسبقًا بشأن استخدامه.

وخلال عملية النشر التي استمرت يومين، تقول Ouest-France إن الجنود نفذوا عددًا من السيناريوهات، بما في ذلك عمل هجومي يستولي على مفترق طرق، وأعمال دفاعية أثناء الليل والنهار، واختبار قتال، تم تنفيذ كل سيناريو باستخدام البشر فقط ثم استخدام البشر والروبوتات معًا لمعرفة الفرق الذي أحدثته الآلات.

وتقول المصادر المقتبسة في المقال إن الروبوتات أبطأت العمليات لكنها ساعدت في الحفاظ على سلامة القوات، "خلال مرحلة القتال في المناطق الحضرية حيث لم تستخدم الروبوتات، ونقل عن أحد الجنود قوله أن إحدى المشكلات كانت تتعلق بعمر بطارية Spot.