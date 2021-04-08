شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه BlueStacks؟.. تعرف على أداة تمكين تطبيقات أندرويد على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد BlueStacks هو محاكي أندرويد الشهير لنظامي التشغيل Windows و Mac، فإنه يمكنك باستخدام BlueStacks، تشغيل أي تطبيق أندرويد تقريبًا على سطح المكتب، وهو مثل أي محاكي، ينشأ إصدار افتراضي لجهاز أندرويد يعمل في نافذة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إنه لا يشبه جهاز أندرويد تمامًا، ولكنه يشبه شاشة الهاتف جيدًا بما يكفي بحيث لا يواجه المستخدم لأول مرة مشكلة في استخدامه.

ويعد BlueStacks مجاني للتنزيل والتثبيت والاستخدام، وبينما يمكنك استخدام BlueStacks لتشغيل أي تطبيق Android تقريبًا، فهو متوافق مع حوالي 97% من التطبيقات في متجر Google Play، وجد التطبيق أكبر جمهور له مع مستخدمي أندرويد الذين يرغبون في ممارسة ألعاب الهاتف المحمول على أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم.

كما تم تحسين التطبيق للاعبين، فإنه يتيح الوصول المباشر إلى متجر Google Play، ويمكن تنزيل أي تطبيق باستخدام حساب Google الخاص بك، تمامًا كما هو الحال على جهاز أندرويد.

كما أن BlueStacks هو تطبيق شرعي تم تطويره وإنتاجه بواسطة شركة كبرى، طالما قمت بتثبيت البرنامج من موقع BlueStacks على الويب، فمن الآمن تثبيته واستخدامه، لكن قد يكون تثبيته من موقع جهة خارجية أمر به بعض الخطورة.

أما عن الميزات والإمكانيات الرئيسية لـ BlueStacks، تتضمن الشاشة الرئيسية رمزًا لمتجر Google Play Store، بالإضافة إلى مجموعة من تطبيقات النظام بما في ذلك الإعدادات.

ويتيح لك شريط الأدوات الموجود على جانب النافذة الوصول إلى أوضاع وميزات البرامج المختلفة، كما يتيح لك ضبط مستوى الصوت والتقاط لقطات شاشة وتدوير الشاشة والمزيد.

ويوجد أيضًا رمز إعدادات منفصل لضبط إعدادات BlueStacks، وهذا يختلف عن ضبط إعدادات جهاز أندرويد الافتراضي، ويمكنك التنقل باستخدام أيقونات "رجوع" و"الصفحة الرئيسية" و"التطبيقات الحديثة" أسفل يمين شريط الأدوات.