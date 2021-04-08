شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسميًا.. Apple تدعم تتبع أجهزة الطرف الثالث عبر تطبيق Find My والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح Apple رسميًا شبكة تتبع Find My الخاصة بها لشركات خارجية كما وعدت العام الماضي، يمكن لأي مصنع أجهزة إضافة دعم من جانب البرنامج لشبكة Apple المحلية لتتبع العناصر المفقودة - طالما أنهم يلعبون قواعد ملحقات Apple's Made for iPhone (MFi).

ووفقا لما نقله موقع the verege تشمل الموجة الأولى من العناصر التي يمكن تتبعها ادراجات VanMoof's S3 و X3 الإلكترونية ، وSoundForm Freedom True Wireless Earbuds من Belkin ، وعلامة تتبع Chipolo One Spot - وكلها يمكن أن تعتمد الآن على شبكة Bluetooth التعهيد الجماعي من Apple (والتي تشمل الملايين من أجهزة iPhone و iPad و Mac).

سيتمكن المستخدمون من إضافة هذه الأجهزة إلى تطبيق Find My المحدث ويمكنهم تتبعها من خلال هذا التطبيق كثيرًا بالطريقة نفسها التي يتتبعون بها أي منتج مفقود من Apple.

وتقول Apple إن أجهزة الطرف الثالث التي تتطلع إلى إضافة الدعم سيتعين عليها التقديم من خلال برنامج MFi الخاص بالشركة للحصول على الملحقات المرخصة و "الالتزام بجميع إجراءات حماية الخصوصية لشبكة Find My التي يعتمد عليها عملاء Apple."

ستحمل المنتجات المعتمدة شارة "Works with Apple Find My" الجديدة لإعلام العملاء بأنها متوافقة مع شبكة Apple.

وأعلنت شركة Apple أنها ستقدم مواصفات شرائح لشركات الأجهزة الخارجية للتكامل مع أنظمة Urtla-Wideband في هواتف Apple الحديثة لتتبع أكثر دقة في المستقبل.