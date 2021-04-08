شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما يتقاضاه أثرياء إنستجرام غبر صفحاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخيل لو أنك مقابل كل منشور إعلاني تنشره على حسابك في إنستجرام، تتقاضى مليون دولار.. رقم هائل أليس كذلك؟ ولكنه ليس من الخيال، إذ هذا ما يجنيه الممثل والمصارع المحترف المتقاعد، دوين جونسون، المعروف أيضاً باسم "ذا روك" مقابل المحتوى الإعلاني الذي ينشره على صفحته في إنستجرام وفقا لموقع سي إن إن عربية.

وجاء اسم جونسون في مقدمة قائمة أغنى المؤثرين على إنستجرام للعام 2020، حيث يشير تقرير موقع "Hopper HQ" إلى أن "ذا روك" يتقاضى 1,015,000 دولار مقابل كل منشور إعلاني يشاركه مع متابعيه البالغ عددهم 227 مليون، حتى كتابة هذا التقرير.

وقد تبعت كايلي جينر جونسون في المركز الثاني على القائمة، حيث يشير التقرير إلى أن نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال تجني 986 ألف دولار مقابل كل منشور إعلاني تشاركه مع متابعيها الذين بلغ عددهم 224 مليون، حتى كتابة هذا التقرير.

وإنستجرام خدمة شبكة اجتماعية لمشاركة الصور والفيديوهات مملوكة من قبل فيس بوك، انشأت من قبل كيفن سيستروم، ومايك كرايجر، أطلقت لأول مرة لأنظمة آي أو إس في أكتوبر 2010.

وفي أبريل 2012 أطلقت نسخة الأندرويد، تبعهما إطلاق نسخة سطح المكتب في نوفمبر 2012.