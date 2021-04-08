شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستويات قياسية لمبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في علامة على التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية في بريطانيا سجل شهر مارس الماضي مبيعات بلغت 13.9% من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد وهو رقم قياسي مقارنة بشهر مارس 2020 عندما سجلت مبيعات القطاع 7.3% فقط وفقا لCNBC.

ووفقا لجمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا فإن المستهلكين اشتروا 22 ألف سيارة كهربائية و17 ألف سيارة هجينة خلال مارس الذي شكل علامة فارقة في تجارة تلك السيارات.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية لكن المبيعات لا تزال منخفضة بنحو 37% دون متوسط مستويات شهر مارس بين عامي 2010 و 2019 وشهد قطاع السيارات إجمالا بما فيها السيارات الكهربائية في شهر مارس تحسنا واضحا حيث ارتفعت التسجيلات الجديدة بنسبة 11% لتصل إلى 284 ألف سيارة.

وذكرت جمعية مصنعي وتجار السيارات أن العام الماضي كان الأصعب في التاريخ الحديث وتضرر قطاع السيارات بشدة مثل العديد من القطاعات الأخرى لكنها أشارت إلى وجود تفاؤل بأن ثقة المستهلك ستعود.