ناسا تنشر تقرير الطقس الأول لمركبة المريخ “بيرسيفيرانس”!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 02:02 مساءً - منذ 3 ساعات

شارك علماء ناسا تفاصيل توقعات الأرصاد الجوية التي التقطتها مركبة “بيرسيفيرانس” على الكوكب الأحمر.

وشُغّل نظام محلل ديناميكيات بيئة المريخ للمركبة الجوالة لأول مرة مدة 30 دقيقة تقريبا في 19 فبراير، بعد يوم من الهبوط على فوهة “جيزيرو” على الكوكب.

وقالت ناسا يوم الثلاثاء إن تقرير الطقس أرسل إلى الأرض في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وكانت درجة الحرارة 4 درجات فهرنهايت عندما بدأ MEDA التسجيل، لكن درجة الحرارة انخفضت إلى -14 في غضون نصف ساعة، وفقا لوكالة ناسا.

وأظهرت مستشعرات الإشعاع والغبار أن الغلاف الجوي لـ”جيزيرو” كان أنظف من فوهة Gale، حيث تتمركز العربة الجوالة “كيوريوسيتي”، على بعد 2300 ميل.

وبلغ الضغط على المريخ 718 باسكال، وهو ما توقعه العلماء.

وقال خوسيه أنطونيو رودريغيز مانفريدي، محقق MEDA الرئيسي: “كانت تلك لحظات من الحماس والإثارة. أخيرا، بعد سنوات من العمل والتخطيط، تلقينا تقرير البيانات الأول من MEDA. كان نظامنا على قيد الحياة ويرسل أول بيانات وصور للأرصاد الجوية من SkyCam”.

ويستيقظ نظام META الذي يبلغ وزنه 12 رطلا كل ساعة لتسجيل مستويات الغبار والرياح والضغط والرطوبة ودرجة حرارة الهواء ودرجة حرارة الأرض والإشعاع.

ويأمل العلماء أن تقوم تقارير الطقس في نهاية المطاف بإعداد البشر لزيارة الكوكب الأحمر، وذلك بحسب “نيويورك بوست”.