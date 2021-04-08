تكنولوجيا: Meizu تطلق حملة ترويجية لإستبدال هاتف الأيفون بهواتف Meizu 18

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Meizu حملة ترويجية لسلسلة هواتف الشركة الجديدة Meizu 18 بعنوان “iPhone for 18” في السوق الصيني، حيث تقدم للمستخدمين خصم خاص عند إستبدال هاتف الأيفون بأحد إصدارات الشركة من سلسلة هواتفها الجديدة Meizu 18.

أعلنت Meizu على منصة Weibo اليوم عن بدء حملتها الترويجية التي تقدم من خلالها عروض للمستخدمين عند شراء أحد إصدارات الشركة من سلسلة Meizu 18، حيث يحصل المستخدمين على خصم خاص يصل إلى 611 دولار عند إستبدال هاتف الأيفون الخاص بهم بهاتف Meizu 18.

ولقد كانت شركة Meizu قد أشارت في السابق إلى أن نسبة 45% من المستخدمين الجدد لهواتف Meizu 18 و18 Pro كانوا من مستخدمي هواتف iPhone، وهو السبب الرئيسي لتركيز الشركة على إستهداف مستخدمي هواتف الأيفون بعروض جديدة.

ومن المقرر أن تشمل حملة “iPhone for 18” إصدارات هواتف الأيفون بدءاً من iPhone 7 أو الإصدارات اللاحقة، حيث يمكن لمستخدمي هذه الإصدارات الإستفادة بالعرض المقدم من Meizu، كما تقدم الشركة أيضاً عرض مجاني للحصول على سماعة POP2 اللاسلكية عند الشراء.

يذكر أن شركة Meizu أكدت في إعلانها على سلسلة Meizu 18 على دعم هذه الإصدارات بمعايير أقوى للحماية والخصوصية على غرار هواتف الأيفون.

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