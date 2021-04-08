إل جي تعد بثلاث سنوات من تحديثات أندرويد

دبي - يزن راشد - قالت شركة إل جي اليوم الخميس: إنها تقدم ما يصل إلى ثلاثة إصدارات من تحديثات نظام التشغيل أندرويد لهواتفها الذكية، لتهدئة مخاوف المستهلكين التي نشأت عن إغلاق الشركة لوحدة أعمال الهاتف المحمول الخاصة بها.

وكانت الشركة قد وفرت سابقًا جيلين من تحديثات نظام التشغيل للهواتف الذكية المتميزة وواحد للنماذج ذات الميزانية المنخفضة، لكن تم تمديد ذلك منذ ذلك الحين إلى ثلاثة و اثنين على التوالي.

ويتم تطبيق فترة تحديث نظام التشغيل الممتدة على الهواتف الذكية التي تم إطلاقها منذ عام 2019، التي تشمل مجموعات الهواتف الذكية المتميزة، بالإضافة إلى العلامات التجارية ذات الميزانية المحدودة.

ويشمل ذلك سلسلة G (G8X و G8S) وسلسلة V (V60 و V50) و LG Velvet و LG Wing، إلى جانب سلسلة Stylo 6 و K (K92 5G و K62 و K62 و K42 و K22).

وقالت الشركة: إن الهواتف الذكية المتميزة، LG Velvet و LG Wing، التي تم إطلاقها في عام 2020، تحصل على تحديثات نظام التشغيل حتى عام 2023.

ومع ذلك، فإن الجدول الزمني الدقيق يعتمد على الجدول الزمني لتوزيع نظام التشغيل من جوجل وعوامل أخرى، مثل أداء الجهاز والتوافق، حسبما قالت إل جي.

ووفقًا لشركة صناعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، تم إجراء التمديد حتى تتمكن الشركة من إظهار امتنانها لعملائها والسماح للمستهلكين باستخدام أجهزة إل جي الخاصة بهم دون قلق.

وتواصل الشركة أيضًا تقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء على مستوى العالم، وفقًا للإرشادات والقوانين المحلية.

وتقدم الشركة في كوريا الجنوبية خدمات ما بعد البيع لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد تاريخ التصنيع.

وقالت الشركة: يظل بإمكان المستهلكين الوصول إلى أكثر من 120 مركز خدمة تابع لشركة إل جي في البلاد للإصلاحات.

كما يكون لدى العملاء وصول مستمر إلى LG Pay لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد أن تكمل الشركة خروجها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشركة أنها تغلق وحدة أعمال الهاتف المحمول الخاصة بها في نهاية شهر يوليو، وقالت إل جي: إنها تصنع الهواتف حتى نهاية شهر مايو للوفاء بالالتزامات التعاقدية مع شركات الاتصالات والشركاء.