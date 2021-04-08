علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: فيسبوك يدشن منتدى تجريبيًا لمواكبة الدردشة الصوتية

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القاهرة - سامية سيد -  

ويعد المنتدى التجريبي محاولة من المنصة لمواكبة تطورات أحدثتها تطبيقات مثل "كلوب هاوس" بالتزامن مع انتشار .

 

ويتدافع عمالقة منصات التواصل الاجتماعي لمنع المستخدمين من الانجذاب للتطبيقات التي يتيحها المنافسون الذين يستخدمون تقنية الصوت فقط عبر الإنترنت، ومن أشهر تلك التطبيقات كلوب هاوس.

 

ويوفر "هوت لاين" للمستخدمين مزيجًا من خيارات الصوت والنص والفيديو للمشاركة في المناقشات عبر الإنترنت مع المضيفين، وكذلك من الممكن طرح الأسئلة كتابيًا - وهو أمر غير ممكن في كلوب هاوس Clubhouse- وكذلك يتاح اختيار من يتحدث عبر المنتدى.

 

وقالت متحدثة باسم فيسبوك "مع "هوت لاين" نأمل أن نفهم كيف يمكن للأسئلة والأجوبة التفاعلية والوسائط المتعددة أن تساعد الناس على التعلم من الخبراء في مجالات مثل المهارات المهنية ، مثلما يساعد هؤلاء الخبراء في بناء أعمالهم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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