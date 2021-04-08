تكنولوجيا: شاومي تخطط لإطلاق ثلاثة إصدارات من الهواتف الذكية برقاقة Snapdragon 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط شاومي لإطلاق ثلاثة إصدارات جديدة من الهواتف الذكية لاحقاً هذا العام، على أن يدعم هذه الإصدارات رقاقة معالج Snapdragon 870.

قدمت شركة شاومي كلاً من هواتف Mi 10S و Redmi K40 خلال الفترة الماضية برقاقة معالج Snapdragon 870، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق إصدارات جديدة برقاقة Snapdragon 870، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل حول هذه الإصدارات.

وتعد رقاقة Snapdragon 870 أحد إصدارات كوالكوم من رقاقات المعالج التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تفوقت على آداء رقاقة Snapdragon 865 Plus، كما تتميز بأنوية Kryo 585 التي تتميز بسرعة 3.2GHz، وتضم كرت الشاشة Adreno 650 وشريحة مودم Snapdragon X55 5G التي تدعم الإتصال بشبكات mmWave وsub-6GHz كما تدعم تقنية البلوتوث 5.2، وWi-Fi 6، وأيضاً Quick Charge 4 Plus.

وتعد رقاقة معالج Snapdragon 870 الإختيار المفضل للشركات المصنعة للهاتف، حيث تقدم الرقاقة آداء جيد في الهواتف المميزة مع مستوى تسعير جيد.

يذكر أن شركة شاومي واحدة من الشركات المستخدمة لرقاقة Snapdragon 870، حيث قدمت كلاً من Oppo، وموتورولا وأيضاً iQOO إصدارات مميزة برقاقة Snapdragon 870 للأسواق.

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