شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيجنال يختبر إجراء المدفوعات عبر التطبيق من خلال العملة المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق المراسلة المشفرة سريع النمو Signal السماح للمستخدمين بإرسال الأموال بالعملة المشفرة إلى الأصدقاء والأقارب، حيث يختبر نظام مدفوعات جديد من نظير إلى نظير في الإصدار التجريبي من التطبيق.

وتدعى الميزة الجديدة Signal Payments ، وهي متوفرة في المملكة المتحدة أولاً، وستدعم حاليًا شبكة مدفوعات تركز على الخصوصية تسمى MobileCoin، والتي لها عملتها الخاصة، MOB، وقال جون هارادا، رئيس النمو والتواصل في Signal: "كما هو الحال دائمًا، يتمثل هدفنا في الاحتفاظ ببياناتك بين يديك بدلاً من أيدينا؛ يعني تصميم MobileCoin أن Signal لا يمكنها الوصول إلى رصيدك أو سجل المعاملات الكامل أو الأموال".

وقال في بيان في وقت متأخر يوم الثلاثاء "يمكنك أيضًا تحويل أموالك في أي وقت إذا كنت تريد التبديل إلى تطبيق أو خدمة أخرى"، وقالت الشركة إنها تهدف إلى أن تكون المدفوعات في Signal سريعة وخصوصية وتعمل بشكل جيد على الأجهزة المحمولة.

كما قالت الشركة: "تسهل Signal Payments ربط محفظة MobileCoin بـ Signal حتى تتمكن من البدء في إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة، وتلقي الأموال منهم، وتتبع رصيدك، ومراجعة سجل معاملاتك بواجهة بسيطة"، و"إذا كنت ترغب في منحها فرصة وإخبارنا برأيك، فمن الممكن التحويل من / إلى MOB على FTX وغيرها من البورصات قريبًا".