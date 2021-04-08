شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمتلك مارك زوكربيرج حسابا على تطبيق signal المنافس لواتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف التقني ديف ووكر اسم مارك زوكربيرج وتفاصيله في تسريب البيانات، ثم بحث في تطبيق Signal للعثور على حساب مرتبط بنفس رقم الهاتف المسرب، كما تم العثور على تفاصيل من أكثر من 500 مليون مستخدم على فيس بوك متاحة على موقع إلكتروني للمتسللين الأسبوع الماضي، بما في ذلك الذى يعتقد أنه ينتمى إلى زوكربيرج.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" إذا كان حساب زوكربيرج بالفعل، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي ينشئ فيها الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك ملفًا شخصيًا على منصة منافسة، بعد أن جرب تويتر و Google+ في الماضي.

وقال ووكر، إن الحساب المرتبط برقم هاتف زوكربيرج أُغلق يوم الاثنين، بعد أيام قليلة من اكتشافه لأول مرة، ويُعتقد أن المعلومات الموجودة في منتدى الهاكر، والتي تظهر رقم هاتف زوكربيرج تعود إلى عدة سنوات.

وقالت شركة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا في بيان: "هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019"، مضيفة "اكتشفنا هذه المشكلة وأصلحناها في أغسطس 2019."

قد يكون العثور على حساب مارك زوكربيرج على منافس واتس آب رئيسي محرجًا لفيس بوك، حيث تعرضت الشركة لرد فعل عنيف كبير في الخصوصية أدى إلى مغادرة ملايين المستخدمين إلى Signal وتليجرام.

تشير الأرقام إلى أن Signal اكتسبت 7.5 مليون مستخدم جديد في الأسابيع الثلاثة الأولى من العام، واكتسبت تليجرام 25 مليونًا، وذلك بعد أن نبه واتس آب المستخدمين إلى تغيير في الشروط والأحكام، وأخبرهم أنه يتعين عليهم قبولها أو ترك الخدمة.

وبينما كان من المقرر في الأصل أن يبدأ التغيير اعتبارًا من 8 فبراير، إلا أن واتس آب عمل على تأجيل ذلك إلى 15 مايو، على أمل التمسك بمستخدميه، ولم يؤكد فيس بوك ما إذا كان حساب Signal ينتمي بالفعل إلى مارك زوكربيرج، أو حتى إذا كان رقم الهاتف المسرب هو له بالفعل.