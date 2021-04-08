تكنولوجيا: تقارير: "تويتر" حاول الاستحواذ على "كلوب هاوس" مقابل 4 مليارات دولار

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة تويتر، عملاق التدوينات المصغرة، أنها أجرت محادثات مع تطبيق كلوب هاوس (Clubhouse) بهدف الاستحواذ على منصة الشبكات الصوتية المباشرة فى صفقة تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار.

وجرت المحادثات - وفقًا لموقع "تك كرانش" التقنى - خلال الأشهر العديدة الماضية، إلا أنها غير مستمرة فى الوقت الحالي وسبب انتهائها غير معروف.

الجدير بالذكر أن شبكة بلومبرج الاقتصادية كانت قد كشفت عن أن المحادثات مع تويتر انهارت في حين يبحث تطبيق كلوب هاوس إلى تغيير فى الاستراتيجية لمتابعة تأمين رأس مال إضافى.

وتمتلك منصة تويتر بالفعل منتجًا خاصًا مشابهًا جدًا لكلوب هاوس ويدعى منتج تويتر Spaces ، وهي ميزة غرف الدردشة الصوتية التي يتم طرحها تدريجيًا لقاعدة مستخدميه على مدار الأشهر القليلة الماضية.