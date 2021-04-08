شركة صينية تكشف عن تلفاز بتقنية “الصوت الزجاجي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 31 دقيقة

كشفت شركة سكاي وورث ، عن جهاز التلفاز W92 الجديد، الذي يأتي بشاشة قياس OLED قياس 88 بوصة وبدقة وضوح (8K(7680 × 4320 بيكسل وبسرعة 120 هرتز.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الجديد يدعم التقنيات Dolby Vision و HDR10 و Dolby Atmos.

ومن المزايا الفريدة بالتلفاز تقنية الصوت الزجاجي؛ حيث يتم تثبيت الزجاج أسفل الشاشة كغشاء مع 4 مشغلات كهرومغناطيسية موزعة بالتساوي على الجزء الزجاجي بأكمله، وذلك لتوفير صوت فائق النقاء.

ويدعم التلفاز تقنية Wi-Fi 6، ويشتمل على منفذ HDMI 2.1 وكاميرا TrensAI EYE في الجزء العلوي من الجهاز.

وقبل يومين، كشفت الشركة الصينية النقاب عن التلفاز W82 الجديد، والذي يمتاز بشاشة مرنة قابلة للتحويل من الوضع المنحني إلى الوضع المسطح.

وأوضحت الشركة الصينية أنه بفضل تقنية Skyworth OBM Transform المتطورة تتحول الشاشة المنحنية إلى الوضع المسطح عندما يشاهد العديد من المستخدمين التلفاز من مواضع جلوس مختلفة.

ويأتي التلفاز W82 الجديد بشاشة QLED قياس 65 بوصة بدقة وضوح 4K وبسرعة 120 هرتز، كما أنه يدعم التقنيات HDMI 2.1 و Wi-Fi 6 و Dolby Vision و HDR10.