أول صورة سيلفي لروبوت”برسفيرنس” في مهمته على كوكب المريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 8 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أول صورة سيلفي التقطها الروبوت الجوّال “برسفيرنس” في مهمته على الكوكب الأحمر مع مروحية “إنجينيويتي”.

وتظهر المروحية على بعد حوالي 3.9 متر من المسبار في هذه الصورة التي تم التقاطها، في 6 أبريل 2021، أو يوم المريخ السادس والأربعين، وفق ما نقله الموقع الرسمي للوكالة.

والصورة تتكون من 62 صورة فردية جمعت معا بمجرد إرسالها إلى الأرض، والتقطت بتسلسل فيما كان المسبار أمام المروحية، ثم مرة أخرى بينما كان ينظر مباشرة إلى الكاميرا المعروفة باسم “واتسون”.

ونشر الحساب المخصص لمركبة “برسفيرنس” تغريدة، الأربعاء، مرفقة بالصورة، قالت فيها: “روبوتان وسيلفي واحدة، تحياتنا من فوهة جيزيرو، حيث التقطتُ أول سيلفي في مهمتي، كما أنظر إلى مروحية المريخ إنجينيويتي حيث تستعد للتحليق أول مرة خلال أيام”.

ويلتقط الروبوت صور سيلفي مماثلة باستخدام كاميرا على ذراعه الروبوتية.

وحط الروبوت الجوّال “برسفيرنس” على سطح المريخ، في فبراير الماضي، بعد رحلة فضائية استمرّت سبعة أشهر، في نجاح مذهل يدشّن مهمّة ستستمرّ أعواماً عدّة بحثاً عن أدلّة على حياة سابقة محتملة على الكوكب الأحمر.

وحطّت المركبة الضخمة في فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنّها كانت تحتوي على بحيرة قبل 3.5 مليار سنة والتي تعتبر أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.