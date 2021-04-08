تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن Watch 3 قريباً بواجهة HarmonyOS جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت على منصة Weibo على خطط هواوي للإعلان قريباً عن الإصدار الجديد من الساعات الذكية Watch 3 الذي ينطلق بواجهة HarmonyOS جديدة مع شريحة eSIM.

كانت العملاق الصيني قد قدمت ساعة Huawei Watch 2 خلال 2017 بواجهة Wear OS من جوجل، ومع إستعدادات الشركة لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية أكدت التسريبات على أن ساعة Huawei Watch 3 تنطلق بنظام تشغيل هواوي الجديد، على أن يتم الكشف عن الساعة الذكية خلال شهر مايو.

أكدت التسريبات أيضاً على أن ساعة Huawei Watch 3 الذكية لن تأتي بواجهة LiteOS التي قدمت في إصدارات الشركة من ساعات GT.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن تستهدف Huawei Watch 3 التركيز على المميزات المتطورة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بعمر أقصر للبطارية.

ولقد كشفت تسريبات مصورة سابقة نشرت خلال شهر سبتمبر من العام الماضي عن واجهة HarmonyOS watch، حيث ظهرت الواجهة الخاصة بهواوي برموز وأيقونات بلغة تصميم جديدة.

كما تشير التسريبات إلى أن ساعة Huawei Watch 3 الذكية تنطلق بشريحة eSIM على غرار إصدار الشركة السابق Watch 2 Pro، وهو إختلاف أخر عن سلسلة GT من الساعات الذكية التي لا تدعم الإتصالات الخلوية.

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