شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول تقرير عن الطقس من مستكشف ناسا على المريخ.. اعرف كشف عن إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة ناسا أول تقرير عن الطقس من فوهة Jezero Crater على سطح المريخ، ويبدو أن البحيرة القديمة كانت تعاني من درجات حرارة شديدة البرودة، حيث التقط نظام محلل الديناميكيات البيئية للمريخ (MEDA) على متن المركبة المتجولة "المثابرة" درجات الحرارة المحيطة لمدة 30 دقيقة في 19 فبراير الماضى في حوالي الساعة 10:25 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر البيانات أنه كان أقل بقليل من درجة -4F على السطح عند تشغيل MEDA، لكنه انخفض إلى -14F بعد 30 دقيقة.

كما تم تصميم MEDA بمجموعة من المستشعرات البيئية لتسجيل مستويات الغبار وستة ظروف جوية، إلى جانب القدرة على قياس انحراف الإشعاع بالقرب من السطح الذي سيساعد في إعداد البشر الأوائل لاستكشاف المريخ.

قال خوسيه أنطونيو رودريجيز مانفريدي، الباحث الرئيسي في MEDA بمدريد: "بعد مرحلة الهبوط، انتظر فريق MEDA بفارغ الصبر البيانات الأولى التي من شأنها تأكيد هبوط أداتنا بأمان".

وأضاف أنطونيو، "كانت تلك لحظات من الحماس والإثارة، بعد سنوات من العمل والتخطيط، حيث تلقينا تقرير البيانات الأول من MEDA.. كان نظامنا على قيد الحياة ويرسل أول بيانات وصور للأرصاد الجوية من SkyCam".

ويتم ربط MEDA بسارية المثابرة بواسطة ذراع قابل للتمديد يتم تحريره بشكل دوري للتحقق من الطقس، ويزن حوالي 12 رطلاً وهو قادر على التقاط الرياح (السرعة والاتجاه) والضغط والرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء ودرجة حرارة الأرض والإشعاع (من كل من الشمس والفضاء).

وأخبرت مستشعرات الضغط من MEDA المهندسين أن الضغط على المريخ كان 718 باسكال، ضمن نطاق 705-735 باسكال الذي تنبأت به نماذجهم لذلك الوقت على المريخ.

يجمع النظام ويخزن وينقل الجسيمات التي تتفاعل مع الضوء، مما يؤثر في النهاية على درجة الحرارة والطقس، وعلى الرغم من أن نقاط البيانات هذه تساعد وكالة ناسا في إعداد المثابرة بشكل أفضل، إلا أن القياسات ضرورية أيضًا للرواد المستقبليين في الفضاء الذين سيسافرون يومًا ما إلى المريخ.