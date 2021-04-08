شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إضافة طباعة مباشرة لجهاز أيفون أو iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن الطباعة مباشرة من جهاز أيفون أو iPad، من خلال إضافة طابعة باستخدام AirPrint، بحيث يمكنك الطباعة مباشرة باستخدام اتصال لاسلكي، وهنا نرصد لك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، كيفية الطباعة من جهاز أيفون أو iPad باستخدام AirPrint، فتحتوي معظم الطابعات الحالية ذات الإمكانيات اللاسلكية على هذه الميزة AirPrint، والتي تسمح للطابعة بالمزامنة بسهولة مع أيفون أو iPad والطباعة مباشرة.

1. افتح المستند أو الصورة أو صفحة الويب التي ترغب في طباعتها، فيمكن أن يكون هذا موجودًا في بريدك الإلكتروني أو متصفح الويب أو تطبيق الصور أو تطبيق الملفات أو في أي مكان آخر.

2. حدد موقع الزر "مشاركة" واضغط عليه، وهو المربع الذي يوجد به سهم يتجه لأعلى خارج مركزه، وإذا كنت لا ترى هذا الزر، بناءً على التطبيق الذي تستخدمه، فقد تحتاج إلى تحديد رمز النقاط الثلاث الأفقية أو رمز السهم الذي يشير إلى اليسار.

3. في النافذة المنبثقة، قم بالتمرير لأسفل حتى ترى رمز طابعة بجوار كلمة "طباعة".

4. اضغظ على "طباعة"، وفي الشاشة التالية، اضغط على "تحديد طابعة" في الأعلى، وابحث عن اسم الطابعة القريبة التي ترغب في استخدامها وحددها.

5. اضغط على كلمة "طباعة" المكتوبة باللون الأزرق في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

وستتم الآن إضافة الطابعة التي تدعم AirPrint إلى قائمة الأجهزة المفضلة لديك، وستظهر كخيار للطباعة، ويمكنك إضافة طابعة أخرى إلى جهاز أيفون الخاص بك في أي وقت باتباع نفس الخطوات باستخدام طابعة جديدة.