تكنولوجيا: بالخطوات .. كيفية إيقاف التعليقات على منشورات فيس بوك

القاهرة - سامية سيد - طرح فيس بك مؤخرًا أداة جديدة لتزويد المستخدمين بمزيد من التحكم فى ما يشاركونه فى الخلاصة الجديدة وأيضًا إدارة من يمكنه التعليق على منشوراتهم العامة، وباستخدام هذه الأداة الجديدة، يمكن لمستخدمى فيس بوك الآن التحكم فى التعليقات على منشوراتهم العامة باستخدام مجموعة واسعة من الخيارات للاختيار من بينها، وتتضمن الخيارات أى شخص يمكنه رؤية المنشور للأشخاص والصفحات التى تضع علامة عليها فقط.

وسيساعد هذا أيضًا المستخدمين على التحكم فى التعليقات غير المرغوب فيها أو الكراهية على منشوراتهم، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك.

كيفية تقييد التعليقات على منشورات فيس بوك

1. افتح تطبيق فيس بوك أو موقع الويب وتوجه إلى صفحة ملفك الشخصي.

2. قم بالتمرير لأسفل إلى المنشور الذى تريد إدارة التعليقات الخاصة به وانقر فوق خيار النقاط الثلاث من الزاوية اليمنى العليا.

3. حدد الخيار من يمكنه التعليق على منشورك "Who can comment on your post".

4.حدد من بين الخيارات - عام وأصدقاء وأشخاص وصفحات مذكورة فى المنشور.

إذا كنت تريد فقط أصدقائك على فيس بوك للتعليق على المنشور، فاختر الأصدقاء.

إذا كنت تريد الاحتفاظ بإعدادات التعليقات إلى عام، فاختر عام.

إذا كنت تريد فقط تعليق الأشخاص أو الصفحات التى تم وضع علامة عليها بواسطتك فى المنشور، فاختر الخيار الأخير.