شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يساهم فى جهود الصحة العالمية بمجموعة ستيكرز "اللقاحات للجميع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم واتس آب إلى جهود منظمة الصحة العالمية (WHO) بمجموعة ستيكرز جديدة باسم "اللقاحات للجميع''، حيث يستمر إطلاق لقاح Covid-19 بوتيرة سريعة، وتحتوي الستيكرز على مجموعة من الرسوم التوضيحية المتعلقة باللقاح، بما في ذلك الحقن واللصقات والقوارير الزجاجية، بالإضافة إلى شخصين تم تلقيحهما، وطبيب يحمل مسحة اختبار Covid.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يأمل واتس آب، أن تقدم الملصقات لمستخدميه طريقة ممتعة للتعبير عن سعادتهم بشكل خاص للحصول على لقاح Covid-19.

وكانت أتاحت ستيكرز واتس آب، التي تم تقديمها في عام 2018، للمستخدمين مشاركة مشاعرهم بطريقة لا يمكنهم دائمًا التعبير عنها بالكلمات، تمامًا مثل الرموز التعبيرية.



ستيكرز واتس آب

قال واتس آب في منشور مدونة، "إن مجموعة ستيكرز "اللقاحات للجميع" متاحة الآن داخل واتس آب، ونأمل أن تقدم هذه الملصقات للناس طريقة ممتعة ومبتكرة للتواصل والتعبير بشكل خاص عن الفرح والراحة والأمل في شعورهم بالإمكانيات التي توفرها لقاحات Covid-19".

ويحتاج مستخدمو أندرويد إلى فتح دردشة فردية أو جماعية والضغط على الوجه المبتسم على يسار المكان الذي يقول "اكتب رسالة"، يؤدي هذا إلى إظهار شعار الستيكرز في الأسفل، وهو مربع صغير عند الزاوية اليمنى السفلية قليلاً.

ويجب أن يرى مستخدمو iOS في البداية نفس شعار الستيكرز المربعة على يمين مربع الدردشة، وسيحتاجون إلى الضغط فوق هذا لإظهار شعار ستيكرز آخر في الأسفل، بجوار خيار GIF.

وسيؤدي الضغط فوق رمز الجمع الموجود على اليمين إلى إظهار قائمة بجميع الستيكرز المتاحة، والتي يمكن للمستخدمين تنزيلها من خلال الضغط على السهم المتجه لأسفل.

جدير بالذكر أن واتس آب دخلت في شراكة مع أكثر من 150 حكومة وطنية وحكومية ومحلية، ومع منظمات مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، على خطوط مساعدة Covid-19 منذ بداية الوباء.