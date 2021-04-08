شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تطلق أكبر طراز iMac لها على الإطلاق فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن بلومبرج أنه فى عام 2021، تخطط شركة آبل لإعادة تصميمها الأول لجهاز iMac، وذكر التقرير: "ستكون إعادة تصميم iMac أحد أكبر التحديثات المرئية لأى منتج من منتجات Apple هذا العام"، وكجزء من هذا الإصلاح الشامل، يبدو أن الشركة قد تطلق أكبر حجم لشاشة iMac.

ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors، اقترح التلميذ البارز L0vetodream أن الطراز القادم من iMac سيحل محل حجم 27 بوصة، ويقول التقرير: "تُترجم التغريدة الخاصة إلى" شاشة iMac‌ كبيرة حقًا، وأكبر من الأكبر"، ويُقال إن إصلاح التصميم جزء من الانتقال بعيدًا عن معالجات Intel إلى شرائح السيليكون الخاصة بالشركة.

وذكر تقرير بلومبرج أيضًا أن طرازات 2021 iMac ستوفر حوافًا أقل نحافة وتتخلص من منطقة الجزء السفلى المعدني، وأيضًا، قد تتخلى الشركة عن الظهر المنحنى لتصميمات الظهر المسطحة، وفى فبراير، ادعى Jon Prosser أن الشركة ستستخدم نفس ألوان الجيل الرابع من iPad Air من العام الماضى من أجلها طرازات iMac التالية.

ووفقًا لـ Prosser، فإن هذه الخطوة لإدخال خيارات الألوان فى طرازات iMac ستضرب على وتر حساس لدى أولئك الذين أحبوا طرازات iMac‌ الأصلية التى كانت متوفرة بألوان مثل الليمون والفراولة والتوت الأزرق والعنب واليوسفى فى التسعينيات.