شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: كلوب هاوس تسعى للحصول على تمويل بقيمة 4 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جذب تطبيق Clubhouse وسيلة التواصل الاجتماعي الصوتية الجديدة ملايين المستخدمين في غضون بضعة أشهر قصيرة فقط، حيث حظيت الميزات والمنصات الصوتية الحية باهتمام كبير في مجتمع التكنولوجيا، وتسعى الشركة حاليا إلى عمل توسعات عبر جمع المزيد من الأموال، مما يساعدها على البقاء في صدارة المنافسة.

ووفقا لما نقله موقع thenextweb عن بلومبرج، يريد Clubhouse بدء جولة تمويل جديدة، بقيمة 4 مليارات دولار، وجمعت منصة الصوت الحي تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار بقيادة أندريسن هورويتز؛ وقدرت شركة VC العملاقة التطبيق بمبلغ مليار دولار في ذلك الوقت، قد تضاعف الجولة الجديدة صافي قيمة الشركة أربع مرات.

وأشارت بلومبرج إلى أنه ليس من الواضح مقدار الأموال التي تريد الشركة جمعها في الوقت الحالي لذلك قد تتغير شروط الصفقة والتقييم النهائي.

وتواجه Clubhouse منافسة شديدة من شركات التكنولوجيا التي تحاول دمج الصوت الحي في منصاتها، مثل ميزة Twitter’s Spaces التى أصبحت متاحة بالفعل للعديد من المستخدمين ولديها طموحات للتوسع إلى سطح المكتب أيضًا.

وأطلقت Discord ميزة الدردشة الصوتية في الوقت الفعلي الشهر الماضي، كمل قال LinkedIn و Slack إنهما يبنيان شيئًا على نفس المنوال.

وفي الشهر الماضي استحوذت Spotify على Locker Room ، وهي تطبيقات محادثة مباشرة لمناقشة الرياضة، وتهدف إلى تقديم تجارب جديدة في تطبيقها، كذلك تنتشر أنباء أن Facebook يعمل على منتج يشبه Clubhouse أيضًا.

ووسط كل هذا الأقبال على تطبيقات الدردشة الصوتية، قد ترغب Clubhouse في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال، وطرح ميزات جديدة للاحتفاظ بمستخدميها وتنميتهم.

كانت كلوب هاوس قد أطلقت فى وقت سابق، ميزة المدفوعات التي تتيح لك إرسال الأموال إلى منشئي المحتوى.