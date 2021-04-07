فيسبوك تحتفل بشهر رمضان عبر ميزات جديدة

دبي - يزن راشد - أعلنت منصة فيسبوك عن مجموعة من الأدوات الجديدة لمساعدة المستخدمين على الاحتفال بشهر رمضان الكريم، الذي يتأثر مرة أخرى بقيود فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وتكتسب الميزات الموجودة عبر التطبيقات الإجتماعية أهمية متزايدة في تسهيل الاتصال والاحتفال خلال الشهر الكريم في ظل وجود العديد من الأشخاص الذين لا يزالون غير قادرين على التجمع جسديًا.

وفي العام الماضي، تبادل مجتمع فيسبوك أكثر من 20 مليون منشور وتعليق “رمضان سعيد”، وارتفعت مكالمات الفيديو عبر واتساب في أول أيام العيد.

وساهم الأشخاص عبر فيسبوك وإنستاجرام في عام 2020 بجمع تبرعات متعلقة بشهر رمضان بمقدار ضعف ما ساهموا به في عام 2019.

وتدعو فيسبوك هذا العام أكثر من ملياري شخص يحتفلون بشهر رمضان على مستوى العالم لتكريم الشهر الكريم من خلال وسم شهر الخير #MonthofGood.

وبدءًا من اليوم، ستكون هناك طرق أكثر للناس للاستكشاف والإلهام والتعبير عن الخير عبر تطبيقات فيسبوك، ويمكن للناس اكتشاف طرق لإظهار رد الجميل لمجتمعاتهم من خلال الموارد والميزات الجديدة.

ويمكن للناس أيضًا مشاركة أعمالهم الخيرية والتواصل مع الأصدقاء والعائلة خلال الشهر الفضيل، وتبعًا لذلك أطلقت فيسبوك دليلاً جديدًا لمساعدة الناس على الاحتفال بشهر رمضان، مع 30 فكرة لمبادرة شهر الخير #MonthofGood.

وتتعاون فيسبوك على مدار شهر رمضان مع صناع المحتوى والمجتمعات والناشرين والمنظمات غير الحكومية لتسليط الضوء على أولئك الذين يُحدثون تأثيرًا إيجابيًا في المجتمعات ويلهمون الآخرين لفعل الشيء نفسه.

وتستضيف المخرجة البريطانية (بسمة خليفة) Basma Khalifa عبر فيسبوك سلسلة فيديو للاحتفال بصناع التغيير والشركات الصغيرة في المجتمع الإسلامي.

ويشارك المبدعون من جميع أنحاء العالم عبر إنستاجرام لحظات خاصة من احتفالاتهم بشهر رمضان من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو المباشرة على مدار الشهر، التي تسلط الضوء على مجموعة متنوعة من أصوات المسلمين، وذلك بالإضافة إلى محتوى وسم #MonthofGood عبر إنستاجرام.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى تقديم تبرعات خيرية أو دفع الزكاة خلال الشهر اللجوء إلى فيسبوك وإنستاجرام للعثور على المنظمات غير الربحية، مثل: رحمة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفريق ملهم التطوعي، ومؤسسة الزكاة الأمريكية، إلى جانب آلاف الجمعيات الخيرية التي تجمع التبرعات خلال شهر رمضان لتقديم سلال غذائية وإمدادات وإغاثة طارئة لمن هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء العالم.

ويمكن للناس مشاركة أعمالهم الخيرية والتواصل مع الأصدقاء والعائلة خلال شهر رمضان من خلال ملصقات إنستاجرام الجديدة التي صممتها (هالة العباسي) Hala Al Abbasi، وملصقات واتساب الجديدة التي رسمها (مراد كالكافان) Murat Kalkavan.

وتتوفر ملصقات جديدة في تطبيق فيسبوك، بالإضافة إلى تأثيرات وملصقات جديدة للكاميرا عبر Messenger و Messenger Kids.

ويمكن للعائلات الاجتماع لمشاهدة مسلسلات رمضان الحصرية عبر فيسبوك و IGTV من صناع المحتوى، مثل: خالد العامري و Nefis Yemek Tarifleri، وشبكات، مثل MBC.

كما يمكن للأشخاص الاستماع إلى محادثات السحور المباشرة، وهي سلسلة عالمية يستضيفها المبدعون في جميع أنحاء المملكة المتحدة وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتضم محادثات أسبوعية حول موضوعات تتراوح من الطعام والصيام إلى الصحة العقلية والرفاهية.