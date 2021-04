تيسلا تحاول تخفيف مخاوف التجسس الصينية

دبي - يزن راشد - تحاول شركة تيسلا التخفيف من مخاوف التجسس في الصين خشية أن تنتقل إلى مقاطعة أوسع تغذيها القومية.

وقالت شركة صناعة السيارات الأمريكية عبر صفحتها ضمن موقع التواصل الاجتماعي الصيني: إن الكاميرات في سياراتها لا يتم تنشيطها خارج أمريكا الشمالية.

ويأتي ذلك من أجل تهدئة المخاوف الأمنية في أكبر سوق للسيارات في العالم بعد تعرض الشركة لحظر على المركبات الكهربائية من المنشآت العسكرية الصينية.

و Tesla Inc's Beijing unit said on Wednesday that Cameras that are built into Tesla Inc.'s cars aren't activated outside of North America, in a statement on Weibo. "Even in the United States, car owners can freely choose whether to turn on its use,” Tesla said. pic.twitter.com/BUvbtSKLI5 — CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) April 7, 2021 تيسلا عبر منصة التدوين الصينية ويبو Weibo، المشابهة لمنصة تويتر: يمكن لمالكي السيارات في الولايات المتحدة حتى اختيار تشغيل استخدام الكاميرا بحرية، وتم تجهيز السيارة بنظام أمان للشبكات بمستويات أمان رائدة عالميًا لضمان حماية خصوصية المستخدم.

وظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن الصين تمنع الأفراد العسكريين والموظفين من الشركات الرئيسية المملوكة للدولة من إيقاف سيارات تيسلا في المنشآت أو إحضارها إلى العمل.

ونشأت المشكلة من الكاميرات العديدة المكدسة في المركبات الكهربائية التي اعتقد المسؤولون على ما يبدو أنه يمكن استخدامها لتسجيل الأنشطة في القاعدة أو مراقبة تحركات القوات.

وتأتي سيارات تيسلا الجديدة Model 3 و Model Y مزودة أيضًا بكاميرا مقصورة فوق مرآة الرؤية الخلفية يمكنها التقاط مقاطع فيديو قصيرة في حالة حدوث تصادم.

وبالرغم من أن تيسلا أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن هذه الأنظمة معطلة بشكل افتراضي، فقد اضطرت مرة أخرى إلى التقليل من مخاوف المراقبة الصينية لتفادي وقوع حادث وطني.

وقال رئيس شركة تيسلا، (إيلون ماسك) Elon Musk، سابقًا: إن الشركة تغلق أبوابها إذا استخدمت سياراتها للتجسس في الصين أو أي دولة أخرى.

وتعرضت الشركات الأجنبية لانتقادات في الآونة الأخيرة في الصين لقولها: إن الحكومة تجبر مُسلمي الأويغور على العمل القسري.

وأثارت الحرب التجارية الأوسع بين الولايات المتحدة والصين أيضًا مخاوف من انتقام صيني محتمل في أعقاب عقوبات إدارة ترامب المعوقة ضد شركة هواوي.

وتعد الصين بالنسبة لشركة تيسلا أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة، حيث تضاعفت المبيعات في البلاد لتصل إلى 6.7 مليارات دولار العام الماضي.