Portal TV يحصل على دعم لمكالمات Zoom المرئية

دبي - يزن راشد - أضافت شركة فيسبوك دعمًا لمنصات Zoom و GoToMeeting إلى جهاز Portal TV

ويتوفر كل من Zoom و GoToMeeting، بالإضافة إلى BlueJeans و Webex، عبر أجهزة Portal المحمولة من فيسبوك، بما في ذلك Portal القياسي و Portal Mini و Portal Plus.

ويجب أن تجعل الإضافات الجديدة جهاز Portal TV مفيدًا أكثر بصفته كاميرا ويب للعمل، كما أنها تجعله مفيدًا عند عقد جلسات الاجتماعات الرقمية في عصر فيروس كورونا عبر Zoom.

وقالت فيسبوك: تمتد وظيفة Zoom المفضلة لديك الآن إلى أكبر شاشة في منزلك، بحيث يمكنك العمل من أريكتك وكذلك من مكتبك.

وأضافت: يتضمن ذلك الانضمام إلى الغرف الفرعية لتبادل الأفكار في مجموعات أصغر، وتكامل التقويم لمساعدتك على البقاء على اطلاع بجدولك الزمني، ومشاركة الشاشة لتحسين التعاون عن بُعد، والخلفيات الافتراضية لتحسين تجربتك بشكل عام.

وتساعد الكاميرا الذكية الموجودة في الجهاز على إبقائك ضمن الإطار، كما يُحسن الصوت الذكي من صوتك ويقلل من ضوضاء الخلفية حتى تصل إلى مكالمات العمل بصوت عالٍ وواضح.

وبالنظر إلى أن الجهاز يتعامل مع مكالمات الفيديو الخاصة بك، فإنه يحرر شاشة الحاسب لزيادة الإنتاجية أثناء الاجتماعات وطوال يومك.

وتعمل فيسبوك ببطء على بناء مجموعة الميزات الخاصة بعائلة أجهزة الدردشة المرئية الخاص بها Portal.

وأضافت فيسبوك منصة Netflix إلى Portal TV في شهر أكتوبر من العام الماضي، فيما حصل جهاز Portal من الجيل الثاني وجهاز Portal Mini الأول الصادر في عام 2019 على دعم للاتصال عبر واتساب جنبًا إلى جنب مع تقليل أسعار الأجهزة.

وتأتي هذه الإضافات مع تغير العالم وتحوله نحو العمل عن بُعد، وفي استطلاع حديث أجرته مؤسسة PwC، يفضل 55 في المئة من الموظفين العمل من المنزل لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع بعد فيروس كورونا.