شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لن يجدد فيسبوك سماعات الرأس Oculus Rift S والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال Facebook إن سماعات الرأس Oculus Rift S "بشكل عام" لن يتم تجديدها لأنها تختفي من أرفف المتاجر، مما يمثل نهاية العمر الافتراضي لنظام الواقع الافتراضي، كما أفاد موقع UploadVR عن فيسبوك إنه مع نفاد المخزون لن يتم تجديدها من الآن فصاعدًا".

وسماعة الرأس المربوطة بالكمبيوتر الشخصي غير متوفرة من خلال متجر Oculus ، وهي غير متوفرة على منصات البيع بالتجزئة مثل Amazon و Walmart في الولايات المتحدة، باستثناء البائعين الخارجيين.

وأعلن موقع Facebook العام الماضي أنه سيتوقف عن إنتاج Oculus Rift S في عام 2021، وبينما كانت سماعة الرأس خلفًا لعلامة Oculus Rift المميزة، فقد اختلقت ميزات مثل دقة الشاشة ومعدل التحديث، لاسيما بالمقارنة مع المنافسين المتميزين الذين يعتمدون على أجهزة الكمبيوتر مثل مؤشر الصمام.

وفي الوقت نفسه حول Facebook تركيزه إلى Oculus Quest القائمة بذاتها، وهي سماعة رأس محمولة يمكن توصيلها أيضًا بجهاز كمبيوتر سطح المكتب - مما يجعلها وظيفية بديلاً عن Rift S.

وفقًا لبعض التقارير، كانت هذه الاستراتيجية خروجًا ملحوظًا عن خطط شركة Oculus السابقة، وترك المؤسس المشارك لشركة Oculus Brendan Iribe الشركة في عام 2018، بعد أن ألغى Facebook سماعة رأس Rift 2 الراقية.

وألمح مؤسس Oculus المغادر أيضًا بالمر لوكي إلى هذه الشائعات على Twitter، قائلاً إنه "يتخيل عالماً لم يتم فيه إلغاء Rift 2 قبل وقت قصير من بدء الإنتاج ثم تم إلغاؤه مرة أخرى لصالح Lenovo rebadge ذي المواصفات الأقل بكثير، " تم إنتاج Oculus Rift S بالشراكة مع Lenovo.

ومع ذلك يبدو أن الانتقال إلى التصميمات المستقلة قد نجح بشكل جيد مع Facebook حتى الآن.

ويقول Facebook إن Oculus Quest 2 العام الماضي قد فاقت مبيعات جميع سماعات Oculus السابقة مجتمعة، لقد أسس الجهاز Facebook كشركة مهيمنة لسماعات الرأس VR بسعر التنازل عن VR القائمة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية للمنافسين بما في ذلك Valve و HTC و HP.

وأشار Facebook إلى أنه يواصل خط Quest في المستقبل القريب - حيث قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إنه يتخيل بالفعل سماعات الرأس "Quest 3 و 4".