شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تمثل رموز iOS الجديدة لمحة عن لغة التصميم القادمة من Apple؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الشكل الذي ستبدو عليه لغة التصميم المرئي لشركة Apple في السنوات القادمة الكثير من التساؤلات، ويعود ذلك كله إلى بعض رموز iOS الجديدة، حيث تم رصد رمز iOS الجديد لأول مرة بواسطة مستخدم Reddit DimVl.

ويبدو أنه يحاكي بعض خيارات التصميم التي رأيناها تظهر في Big Sur، وفقا لما نقله موقع TheNextWeb، وبالتركيز على الأيقونات ذات العمق الأكبر، يمنح شعار التطبيق الجديد مظهرًا أكثر ثلاثي الأبعاد.

على الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول على وجه اليقين إن رمز iOS الجديد هذا هو مستقبل لغة التصميم الجديدة لشركة Apple ، إلا أن هذا ليس أول دليل لدينا على هذا التحول المحدد، حيث رصدت macRumors قيام آبل بعمل مشابه مع شعار App Store Connect العام الماضي فلغة التصميم نفسها تشير بشدة إلى هذا ما قد يبدو عليه نظام التشغيل iOS 15.

هذا النهج ليس حديثًا من الناحية الفنية، ولكن من الواضح أن الشركة تأخذ بعض الإشارات من تلك المدرسة من أجل الابتعاد عن التصميم المسطح الذي كانت تستخدمه في السنوات العديدة الماضية.

ما يثير الاهتمام أيضًا مع هذين الرمزين الجديدين لنظام التشغيل iOS هو نظام الألوان، بينما احتفظ شعار App Store Connect بالخلفية نفسها، أصبحت أيقونة Apple Music for Artists بيضاء واضحة.

أحد التفسيرات المحتملة لهذا هو وظيفة الوضع المظلم، والفكرة هي أن خلفية الرموز يمكن أن تتحول إلى اللون الأسود عند تمكين ذلك.

وبينما من المقرر أن تقوم Apple بإعادة التصميم مع نظام التشغيل iOS 15 ، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الرمزين اللذين رأيناهما أعلاه يمثلان أي مؤشر على ما سيحدث.

وإذا كان التشابه بين هذين الرمزين على نظام iOS عشوائيًا تمامًا وليس علامة على لغة التصميم المستقبلية لشركة Apple، فإنه قد يثير الانتباه حتى إعلان iOS 15.