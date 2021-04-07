تكنولوجيا: ابل تدعم الآن رسمياً تتبع أجهزة الطرف الثالث بإستخدام تطبيق Find My

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل رسمياً عن دعم هواتف الأيفون الآن تتبع أجهزة الطرف الثالث عن طريق خدمة ابل “Find My”، حيث تشمل الميزة الآن مزيد من المنتجات.

يمكن للكثير من الشركات الآن أن تضيف دعم برنامج “Find My” على الأجهزة الخاصة بها لدعم المستخدمين في تتبع هذه الأجهزة أو العثور عليها في حالة فقدانها.

وتشمل المرحلة الأولى من الأجهزة التي تدعم برنامج ابل “Find My” أجهزة VanMoof التي تتضمن دراجات S3 وX3 e، وسماعة Belkin اللاسلكية SoundForm Freedom، وجهاز التتبع Chipolo One Spot، حيث تدعم هذه الأجهزة الإتصال عن طريق شبكة البلوتوث الخاصة بشركة ابل والتي تشمل أجهزة الآيباد، والأيفون، وMac.

ويمكن للمستخدمين إضافة الأجهزة السابقة لتطبيق Find My بدءاً من الآن، ومن ثم يبدأ تتبع موقع الأجهزة بنفس التجربة التي عرفت للمستخدمين في السابق لتتبع أجهزة ابل.

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