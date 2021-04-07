شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حماية المستقبل لنشاطك التجارى لا يتعلق بالتكنولوجيا.. تعرف على أهم 3 عناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عام 2020 دروسًا قيمة حول كيف ولماذا يحتاج قادة الأعمال في مجال التكنولوجيا إلى إثبات نماذج أعمالهم في المستقبل - سواء أحببنا ذلك أم لا، كما أجبر الشركات على اتخاذ قفزات هائلة إلى الأمام في تبني التكنولوجيا الجديدة وتطويرها، كذلك ساهم فى تسخير الدروس المستفادة من هذا العام المحوري لإحداث تغييرات دائمة في الاستراتيجيات والبنية التحتية.

كما تم استخلاص العديد من الدروس حول كيف يمكن للمؤسسات أن تتطلع إلى الأمام وتستفيد من التكنولوجيا لإعداد نفسها للنجاح في المستقبل وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

إليك ما تحتاج بصفتك قائدًا في مجال التكنولوجيا، إلى معرفته لإنشاء نموذج أعمال مناسب للمستقبل حقًا:

1. لا يجب أن يكون تدقيق المستقبل أمرًا معقدًا

قد تبدو فكرة التدقيق في المستقبل مخيفة للكثيرين لأنها ملفوفة بمفاهيم مقلقة حول الالتزامات طويلة الأجل، يسمع العديد من القادة "دليلًا على المستقبل" ويتصورون الالتزام بمجموعة كاملة من التكنولوجيا التي سيتعين عليهم الاحتفاظ بها إلى الأبد، إنهم يعتقدون أنهم لن يكونوا قادرين على تغيير التكنولوجيا لاستيعاب احتياجات العمل الجديدة، ولكن هذا ببساطة ليس صحيحًا.

لا يوجد حقًا شيء مثل قطعة من الأجهزة أو البرامج المستقبلية، هل لا يزال أي شخص يمتلك PalmPilot؟ تصبح جميع التقنيات في نهاية المطاف قديمة، وهذا أحد أسباب نجاح حوالى 30% فقط من التحولات الرقمية.

إذن ما هو التدقيق في المستقبل؟

لا يتعلق تدقيق المستقبل بتبني أي أجهزة تقنية معينة، لكن يتعلق الأمر بإنشاء نموذج عمل مدعومًا بالبنية التحتية التي لن تحتاج إلى تغيير كبير مع تقدم التكنولوجيا.

لحسن الحظ، أساس النظام الأساسي المستقبلي له متطلبان فقط: الطاقة واتصال إنترنت عالي السرعة فى كل غرفة.

بمجرد حصولك على ذلك، لن تكون مضطرًا لأن تظل عالقًا مع أي أجهزة تقنية معينة.

ويجب أن يكون البرنامج خدمة يمكن أن تتطور، ويجب ألا تكون الأجهزة باهظة الثمن بحيث لا يمكن تحديثها أو ترقيتها أو استبدالها بمرور الوقت.

2. أنت مشترك في إستراتيجية - وليس جزءًا من التكنولوجيا

عندما تضع المؤسسات أنظارها على التحول الرقمي في كثير من الأحيان، فإنها تركز على الحلول المحددة بدلاً من المنصات أو الاستراتيجيات، لكن الحل فى نظام أساسى لديه القدرة على إضافة مكونات أخرى حسب الضرورة.

وإذا كانت المستشفيات تريد أن تكون الخدمات السريرية الافتراضية مكونًا دائمًا من مكونات الرعاية بجانب السرير، فعليها الاستثمار في الاستراتيجيات التي تقود التغيير الدائم، كما يجب أن تجعل جهود تدقيق مستقبل العمل أكثر كفاءة للموظفين.

يجب أن تكون الشركة موطنًا جذابًا لأفضل المواهب، ويجب أن تساعد الابتكارات التجارية الشركة على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة.

3. يجب أن تدور استراتيجيات العمل الواقية من المستقبل حول مخاوف الموظفين.

أهم اثنين من أصحاب المصلحة في أي مؤسسة هم موظفوك وعملائك - بهذا الترتيب، في عالم المراجعات عبر الإنترنت، من السهل أن تركز اهتمامك على عملائك وأن تنسى أمر موظفيك، ولكن إذا كنت تهتم بموظفيك، فسوف يعتنون بعملائك.

وبالطبع يختلف الوضع في مجال الرعاية الصحية قليلاً، ستعتني الممرضات بالمرضى مهما حدث، كما سيحققون أقصى استفادة من أي أدوات تُمنح لهم لتقديم أعلى مستوى ممكن من الرعاية، لكن هذا لا يعني أنهم محصنون ضد الإرهاق أو الإجهاد.

في دراسة حديثة، وجدت جارتنر أن الموظفين الذين يعانون من الإجهاد المعتدل أقل من أداء بنحو 5%، هذا يكلف متوسط ​​الشركة عشرات الملايين كل عام.

وفي عام 2019 شهد الموظفون، في المتوسط​​، 12 تغييرًا في عملهم اليومي. فكر الآن في عدد التغييرات التي رأوها في عام 2020 والكم الهائل من الإجهاد الذي عانى منه العاملون الأساسيون.

ويمكن أن يؤدي تغيير الإرهاق إلى إحداث ضغوط، لذا يجب أن تجيب أي جهود تدقيق مستقبلية على السؤال، "ما الفائدة بالنسبة لموظفيي؟" إن معالجة مخاوفهم تقطع شوطًا طويلاً نحو بناء الثقة والتماسك، وهما عاملان رئيسيان في مكافحة إجهاد الموظفين وتمهيد الطريق للتغيير.

يجب أن تكون الطريقة الجديدة لعمل الأشياء أفضل من الطريقة القديمة - لموظفيك وعملائك، أحد الاتجاهات التي أراها في المستشفيات وشركات التكنولوجيا هو التحرك نحو استخدام مزيج من الموظفين الشخصيين والافتراضيون، هذا فعال لأن الموظفين والعملاء أفضل حالًا مع مزيج من الخدمات المادية والافتراضية.

الآن بعد مرور أكثر من عام على بداية الوباء، نأمل أن تكون قد أتيحت لك الفرصة لالتقاط أنفاسك وإعادة التقييم، هذا هو العام الذي تأخذ فيه ما تعلمته في الأوقات الصعبة وتستخدم هذه الدروس لإحداث تغيير دائم في مؤسستك.

ويعنى تدقيق نموذج عملك في المستقبل إرساء الأساس للقدرة على التكيف، يعني تحسين العمليات لموظفيك وعملائك - الآن وفى المستقبل.