تكنولوجيا: أجهزة الألعاب Alienware 15 وDell G15 تتوفر الآن بمعالجات AMD Ryzen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell رسمياً عن دعم إصدارات الشركة من أجهزة الألعاب Alienware 15 وDell G15 برقاقات معالج AMD Ryzen.

قدمت شركة Dell رسمياً اليوم الإصدارات الجديدة من أجهزة الألعاب المميزة بسلسلة معالجات Ryzen 5000، والتي تشمل جهاز الألعاب G15 الدفتري، وAlienware 15 الذي يتميز بتصميم نحيف، حيث تقدم للاعبين إختيار جديد مع الإصدارات المميزة بمعالجات إنتل.

وتنضم Dell إلى شركة Asus التي قدمت خلال العام الماضي جهاز Zephyrus G14 بمعالجات AMD، والذي تميز بعمر شحن أطول للبطارية يصل إلى 20 ساعة.

أيضاً من المقرر أن يتميز كلاً من أجهزة Alienware M15 و Dell G15 بسلسلة كرت الشاشة RTX 30 من NVIDIA، كما يتميز Ryzen M15 بتصميم نحيف باللون الأسود، كما يتميز تصميم الجهاز بطبقة من الطلاء الأملس والذي يدعم مقاومة أعلى.

كما يدعم هذا الإصدار تعتيم الجزء الداخلي بتقنية “Dark Core” لدعم المستخدم في التركيز بكفاءة أعلى في الألعاب، بينما يأتي جهاز G15 أيضاً بطبقة طلاء جديدة.

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