شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه شاشات "8K"؟ وما هو سبب تسمية البعض منها بهذا الاسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تحظى دقة 4K بشهرة كبيرة، إلا أنه مؤخرا بدأت دقة جديدة فى المنافسة، وهى دقة 8K والتى تشير إلى درجة وضوح الشاشة البالغة دقة عرضها 8000 بكسل تقريباً، فحرف K هنا يعنى 1000، وتبلغ دقة الشاشة بالضبط 7680×4320 بكسل، وهى واحدة من بين الشاشات الأكثر وضوحاً.

شاشات 8K

جاءت شاشات 8K لتخلف سابقتها شاشات 4K التى انطلقت لأول مرة عام 2017، بينما ظهرت شاشات 8K لأول مرة عام 2019، ووفقاً لموقع pcmag، فيبدو أن الوقت الآن ليس مناسباً لمعظم المشترين ليقتنوا شاشة 8K، فهى باهظة الثمن وبالكاد يتوفر محتوى بهذه الدقة والوضوح.

ومن المتوقع أن ينتظر معظم الناس لعام آخر على الأقل قبل أن تصبح شاشات 8K خياراً واقعياً، وربما تظهر فى عام 2022 شاشات 8K متوسطة المواصفات مقابل مبلغ قد يصل إلى 1000 دولار.