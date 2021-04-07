تكنولوجيا: مقاطع فيديو تشويقية لهاتف سوني المرتقب Xperia Mark III

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة سوني مقاطع فيديو تشويقية لهاتف سوني المرتقب Xperia Mark III إستعداداً للإعلان الرسمي في 14 من أبريل.

تستعد شركة سوني لعقد حدث في 14 من أبريل للإعلان عن إصدار جديد من هواتف Xperia، ولقد نشرت سوني مقاطع فيديو تشويقية ألمحت من خلالها إلى تقنية الصوتيات والكاميرة في الإصدار المرتقب.

ويؤكد مقطع الفيديو التشويقي الأول على خطط سوني لإطلاق هاتف Xperia Mark III، كما يسلط الضوء على مجموعة من منتجات الشركة من السماعات والمكبرات الصوتية والكاميرات وغيرها من الأجهزة.

كما يسلط مقطع الفيديو الضوء على الإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية في هاتف Xperia Mark III، والتي تتضمن عدسات periscope وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن.

أيضاً يستعرض مقطع الفيديو الثاني الإصدارات السابقة من هواتف Xperia Pro وXperia 1 II والتقنيات التي قدمت من الشركة في الهواتف والألعاب بشكل خاص.

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