تكنولوجيا: Realme تعلن رسمياً عن سماعة Buds Air 2 Neo اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme رسمياً اليوم عن سماعة Buds Air 2 Neo اللاسلكية التي تنطلق بمستوى تسعير منخفض وميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

تتميز سماعة Buds Air 2 Neo اللاسلكية بتصميم جديد يختلف عن الإصدار الأصلي Buds Air 2، مع مستوى تسعير منخفض ودعم إلغاء الضوضاء النشطة، كما تدعم خفض الضوضاء 25 dB، مع نمط Transparent مع اثنان من الميكروفونات لدعم إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات.

وتدعم سماعة Buds Air 2 Neo عمر شحن يصل إلى 20 ساعة، أو 28 ساعة مع إغلاق ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، بينما تستمر السماعة فقط بعمر شحن يصل إلى 5 ساعات.

كما تضم سماعة Realme Buds Air 2 Neo محرك 10مم، كما تتميز بطبقة من طلاء Polymer السائل، ويمكن لكل جهة من السماعة أن تتصل بالهاتف عبر البلوتوث 5.2، كما خفض معدل تأخر الإستجابة، أيضاً في نمط الألعاب ينخفض معدل تأخر الإستجابة 88مللي ثانية.

ويتوفر تطبيق Realme Link على منصة الأندوريد لدعم إتصال السماعة اللاسلكية بالهاتف ولدعم ضبط مستوى إلغاء الضوضاء، مع دعم معايير IPX5 لمقاومة رذاذ الماء، ومن المقرر أن تنطلق سماعة Buds Air 2 Neo اللاسلكية للأسواق بسعر 53 دولار.

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